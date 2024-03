Imate težave s spanjem?

Podjetje Perfecta Dreams je zasnovalo postelje po principu »mix & match«, s katerim uresničujejo individualne potrebe posameznikov. Posteljo si preprosto sestavite sami, za to pa niti ne potrebujete mizarja. Iz udobja svojega naslanjača ali z obiskom prodajalne v Cityparku ali Nami enostavno izberite lastnosti postelje, ki vam ustrezajo. »Verjamemo v kakovost brez kompromisov. Delamo z najboljšimi, da prejemamo najboljše. Izdelke oblikujemo, ustvarjamo in testiramo na Hrvaškem. V prodajo gredo šele, ko so popolni,« je pojasnil njihov generalni direktor za Hrvaško, jugovzhodno Evropo in Italijo Damir Matijević.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Hilding Andres