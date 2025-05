Imate fotografije z bivšim? Razlog, zakaj bi jih morali takoj izbrisati

Jih obdržati ali izbrisati? To je, sploh ob začetku nove ljubezenske zgodbe, vse pogostejša dilema.

Tema je zlasti postala aktualna, ko je na tiktoku zaokrožil video s profila @meangirlpod, ki predstavlja tako imenovano pravilo 90/10.

V skaldu s tem bi morali 90 odstotkov fotografij z bivšim izbrisati in jih ohraniti le deset odstotkov. Medtem ko nekateri to podpirajo, drugi vztrajajo pri stališču, da se ne briše ničesar, saj menijo, da je to čista izguba časa in energije.

Čista galerija, dolga ljubezen

Todi strokovnjakinja za odnose Kate Mansfield opozarja, da lahko na videz nedolžno vprašanje o starih fotografijah postane resna grožnja novi zvezi.

V raziskavi portala Compare and Recycle je poudarila, da lahko ta tema razkrije globlje negotovosti in stare rane v partnerskih odnosih.

»Univerzalnega pravila, kdaj pritisniti gumb izbriši ni, vse je odvisno od konteksta,« pravi Kate in dodaja: »Ena pozabljena fotografija nekje v galeriji ni isto kot celoten album skupnih slik, ki jih redno pregledujemo.«

FOTO: Gettyimages

Britanska raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 2000 posameznikov, je pokazala, da več kot polovica vprašanih (52 odstotkov) ne bi bila zadovoljna, če bi njihov partner hranil fotografije bivših ljubezni.

Le četrtina vprašanih je povedala, da jih to ne moti. Vendar je komaj 24 odstotkov sodelujočih dejalo, da so dejansko izbrisali takšne fotografije, medtem ko je eden od desetih Britancev priznal, da jih še vedno hrani, čeprav se zaveda, da bi to lahko motilo sedanjega partnerja.

FOTO: Rido Franz/Gettyimages

Ni greh fotografija, greh je molk

Po mnenju Kate ni pravo vprašanje, ali fotografije obstajajo, temveč kako se o njih pogovarjamo.

»Težava niso fotografije, temveč morebitna slaba komunikacija. Ta lahko iz majhne zadeve naredi velik problem. Pri novem partnerju se lahko, če jih nekdo skriva, pojavi zamera. A ob medsebojnem razumevanju se takšne dileme zlahka rešijo,« poudarja.

Tri ključna vprašanja

Za vse, ki še hranijo spomine iz preteklih zvez in ne vedo, kaj bi z njimi, Kate priporoča, da si zastavijo tri ključna vprašanja:

Kakšna čustva sprožijo te podobe: srečo, žalost ali ravnodušnost?

Bi jih morali pojasnjevati, če bi jih trenutni partner slučajno našel?

Jih hranite zaradi nostalgije ali ste nanje preprosto pozabili?

V svetu, kjer so naši telefoni postali osebni dnevniki, se meja med zasebnostjo in preteklostjo pogosto prepleta s pričakovanji sedanjosti.

FOTO: Guliver/Gettyimages

Odgovor na vprašanje, kaj storiti z digitalnimi spomini, torej ne leži v mapi s fotografijami, temveč v iskrenem pogovoru, piše unilad.com.