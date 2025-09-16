Priznana ilustratorka Maja Kastelic nas še do 4. oktobra vabi v Galerijo Velenje na razstavo z naslovom Za skrivnimi vratci, pogovor z njo pa od ilustracije kmalu skrene k njeni veliki ljubezni, knjigam ter k težavni in boleči temi uporabe umetne inteligence v ilustraciji.

»Ilustracija je dolgo veljala za obrobno vejo umetnosti, slikarstva, ki se je napajala iz literarne podstati in bila pogosto razumljena kot služabnica besedila. Šele zadnja desetletja se je njena avtonomija toliko uveljavila, da lahko ilustratorske stvaritve samozavestno nastopajo v galerijskem prostoru, kjer se soočajo z obiskovalci brez posredništva zgodbe ali pripovedi,« lahko preberemo v napovedi vaše aktualne razstave. Kako ta preskok vidite ilustratorji? Kot nedvomno upravičen. Včasih, še celo v času mojega študija, je res veljalo, kot pravite, sta se pa tako svet kot umetnost v zadnjih ...