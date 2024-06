Igrajmo se prodajalno sladoleda

Težko bi našli otroka, ki mu ni všeč najbolj priljubljena poletna sladica – sladoled. Privlačna sta njegova oblika in način uživanja. Lahko ga ližejo med hojo in se z njim včasih malce pohvalijo pred drugimi otroki. Tudi igre s sladoledom, pa čeprav nepravim, so nadvse priljubljene, saj jih spominjajo na prijetne sladke trenutke.

Na srečo sladoleda ni težko poustvariti iz različnih materialov. Povsem enostavno ga lahko oblikujemo z lepilom, škarjami in nekaj kosi barvnega ali navadnega papirja (ki ga primerno pobarvamo).

Lahko ga naredimo iz zamaškov. FOTO: Elena Abrosimova/Getty Images

Sladoled v kornetu iz papirja lahko preprosto ustvarimo tudi v treh dimenzijah: en papir zvijemo v stožec in zlepimo robove, barvni papir pa zmečkamo v kepo ter jo pričvrstimo v odprtino stožca, torej korneta. S takšnimi sladoledi se otroci lahko igrajo prodajalno. Kepice različnih barv zmečemo v posode, otrok pa jih poljubno daje v kornete. Če želimo, lahko kepico v sladoled tudi pritrdimo z lepilom za papir oziroma selotejpom. V tej zabavi bodo zlasti uživali otroci do tretjega leta.

Papir zvijemo v stožec in zlepimo robove, barvni papir zmečkamo v kepo in jo pričvrstimo v kornet.

Mizica za stojnico

S starejšimi otroki lahko izdelamo bolj kompleksne izdelke, kot sta kombi ali stojnica s sladoledom v velikosti, primerni za igranje. Potrebovali bomo dve veliki kartonski škatli (če izdelujemo kombi) oziroma eno, če bomo delali stojnico. Manjše škatle (na primer od čevljev) nam bodo služile za banjice. Kepice in kornet ustvarimo s pomočjo zmečkanega papirja. Druga opcija za kepice so plastelini različnih barv, tudi vata, ki jo nežno obarvamo v različnih barvah. Pazimo le, da bodo korneti dovolj čvrsti – če bodo otroci vanje dajali kepice iz plastelina, je nemara bolje, če kornete izdelamo iz mehkega kartona. Večji otroci lahko karton pobarvajo z vodenimi barvicami.

Otroci obožujejo sladoled. FOTO: Arinahabich/Getty Images

Kako obarvamo vato? V steklenico z razpršilom damo jedilno barvo in vodo. Dobro premešamo in popršimo vato z barvno raztopino. Pustimo, da se barva vpije. Vata se mora pred uporabo dobro posušiti.

Za izdelavo kombija potrebujemo škarje, olfa nož, svinčnik in vodene ali tempera barvice. Nekoliko lažji izziv je sladoledna stojnica. Dovolj je, da na manjšo mizico, ki je primerna otrokovi velikosti, zložimo banjice sladoleda. Dodamo še papirnate kornete in kepice ali kepice iz plastelina in zadeva je končana.

Druga možnost za kepice so plastelini različnih barv, tudi vata, ki jo nežno obarvamo v različnih barvah.

Starejši otroci bodo morda raje ustvarili čisto pravi sladoled. Zdrava različica je sadni smuti, ki ga zamrznemo v modelčkih in vanj potisnemo paličice, ki so nam ostale od kupljenih verzij.