Igračke med rjuhe vpeljite previdno, predvsem pa pazite na to ...

Včasih so lahko erotične igračke za ljudi odbijajoč pripomoček, ki si ga v spolnosti ne želijo, pa se jim morda niti ne sanja, kako zelo bi si lahko s tem popestrili dogajanje med rjuhami. Če imate partnerja, ki vesolja erotičnih igračk še ne pozna, mu ga lahko predstavite v nekaj korakih, a bodite pozorni na nekaj malenkosti.

Ne zamenjujte

Čeprav bi radi med seksom uporabljali erotične igračke, partnerju ne smete dovoliti misli, da je sam zato odveč in da ga ne potrebujete, saj bo tako prepričan, da vas bo zadovoljil pripomoček, ne on. Tega si ne želite, pripomočki niso partnerjeva zamenjava, ampak le njegov podaljšek, zaradi katerega niste vi nič manj seksi.

Pravilno izberite

Nekateri se takoj ogrejejo za erotične igračke, drugi potrebujejo nekaj časa, tretji dajejo vtis, da jih to nikoli ne bo pritegnilo. Poskusiti ni greh, vseeno pa izberite primeren trenutek in primerno igračko, s katero boste vstopili v svet užitkov in zraven popeljali še partnerja. Naj ima vedno občutek, da je zaželen in privlačen, predvsem pa nekoga, ki o tem nima pojma, ne postavljajte pred prevelike izzive. Za vse se najde pravi čas.