Dolgo se je pričakovalo manjše, tudi bolj dostopne električne avtomobile, in ti končno prihajajo na naš trg. Pa naj gre za kitajske, evropske ali korejske tekmece, kot je povsem novi hyundai inster, ki te dni v Sloveniji začenja prodajno pot. Če sodimo po prvih vtisih, bi moral biti za kupce zanimiv. Inster ni eden od modelov Hyundaieve izključno električne družine ioniq, svoje ime ima tudi zato, ker je bil osnova zanj enako velik model hyundai casper, ki ima klasični bencinski pogon in je naprodaj samo v Južni Koreji. Inster je pripeljal tudi v Evropo, dobave so sicer počasne, a vendarle. Že...