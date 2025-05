Huawei watch fit 4 pro: ima vse, kar imajo veliki

Minili so časi, ko so bile Huaweijeve pametne urice iz serije fit »le« navadne športne zapestnice. Že prejšnja serija watch fit 3 je za svoj denar (169 evrov ob splovitvi) ponujala veliko: lep dizajn, ki je brez zadrege spominjal na Apple watch, odlične telesne senzorje in spremljanje aktivnosti, vključno z zanesljivim GPS-sprejemnikom. Nova serija watch fit 4 pa že doslej znano vodoodpornost nadgrajuje s sledenjem poti pri vodnih športih, tako pri plavanju kot pri supanju, z barometrom, ki omogoča natančnejše merjenje nadmorske višine med pohajkovanjem, boljšim GPS-sprejemnikom in navigacijo po poti z zemljevidom brez povezave, pri čemer lahko v urico prenesemo predpripravljene (kompatibilne) GPX-zemljevide s potmi, ki jih najdemo na spletu ali v športni aplikaciji komoot.

Premijski paket funkcij

Potem pa je tu še močno nadgrajeni model watch fit 4 pro, v katerega tanko ohišje, ki v debelino meri le 9,3 milimetra, so v bistvu stlačili vse funkcije premijske pametne ure watch 5 GT pro, vključno z izdelavo elektrokardiograma s še boljšo vodotesnostjo, ki omogoča tudi potapljanje na dah do globine 40 metrov. Pozabili niso niti na golfiste, ki lahko izbirajo med več kot 15.000 igrišči po vsem svetu. Ura pozna več kot sto športov, med katerimi so tudi malce bolj nevsakdanji, kot so curling, pikado, ribolov in parkour. Poleg klasičnih informacij po končani vadbi, kot je tek, dobimo tudi vpogled v bolj specializirane meritve, kot so asimetričnost obremenitve med levo in desno nogo, vertikalna oscilacija, čas stika s podlago ipd.

Odlično berljiv zaslon

Zaslonček iz organskih diod ponuja lepe barve in odlično svetilnost 3000 nitov, kar omogoča dobro vidljivost tudi pri direktnem močnem soncu, zaščiten pa je s safirnim steklom, kar je še ena premijska lastnost. Urica ima dva gumba, zgornji je vrtljiv, spodnji deluje kot bližnjica do športnih programov (podpira jih več kot sto), v njem pa se skriva še senzor za merjenje EKG. Watch fit 4 pro poleg klasičnega merjenja srčnega utripa in po novem tudi njegovo variabilnost meri še nasičenost krvi s kisikom, zaznava togost arterij in nivo stresa, spremlja spanec in opozarja na morebitne motnje dihanja med spanjem. Pozabili niso niti na dame, saj fit 4 ponuja tudi koledarček menstrualnih ciklov.

Dobra avtonomija

Na urico lahko naložimo do poldrugi gigabajt glasbe, jo povežemo z brezžičnimi slušalkami in poslušamo svoje priljubljene komade tudi brez telefona, kadar gremo na sprehod in nočemo, da bi nas motili telefonski klici. Če imamo telefon v bližini, lahko prek ure sprejemamo ali zavračamo klice oziroma odgovorimo na sporočilo na miniaturni tipkovnici, kar je sicer fino, a zahteva tanke prste oziroma kar precej natančnosti. Baterija naj bi zdržala do deset dni normalne uporabe, a je v praksi in redni uporabi bližje enemu tednu, kar pa je še vedno odlično v primerjavi s konkurenco. Napolni se v poldrugi uri, pohvalno pa je tudi dejstvo, da fitka nima več starega oglatega priklopa za napajanje, ampak je priložena okrogla napajalna posteljica, takšna kot pri »ta zaresnih« Huaweijevih pametnih urah.

Pozna več kot 100 športov.

Huawei obljublja tudi brezstično plačevanje z NFC, in sicer ob začetku fizične prodaje modela fit 4 pro 2. junija. Za uporabo si bomo morali namestiti mobilno denarnico Quicko, v kateri bomo polnili predplačniško kartico. Bomo preverili. Za huawei watch fit 4 pro je treba v predprodaji odšteti 279 evrov, kar je 110 evrov več od osnovnega modela fit 4, vendar za ta denar dobimo vse funkcije, ki jih ima opazno dražja ura watch 4 GT pro, do 30. junija pa še darilo – brezžične slušalke freebuds SE 2.

Ura spremlja kompleten nabor telesnih in športnih funkcij. FOTO: Staš Ivanc

EKG na športni zapestnici? Zakaj pa ne! FOTO: Staš Ivanc