Huawei freebuds 7i: odličen zvok za manj kot stotaka

Huawei je lansiral svoje nove brezžične slušalke freebuds 7i, ki nadaljujejo in nadgrajujejo tradicijo dobrega zvoka za sprejemljivo ceno. Kot je jasno že iz oznake i, gre za v-ušesni model slušalk, ki se s silikonskimi čepki krasno prilegajo v ušesni kanal in s kombinacijo pasivnega in aktivnega odstranjevanja hrupa iz okolice (ANC) poskrbijo za nemoteno poslušanje glasbe. Huaweijevi inženirji so še izboljšali ANC, posvetili pa so se tudi reprodukciji zvoka.

Umirili so base in razširili zvočno sliko.

Zvočna slika je zdaj širša in bolj uravnotežena kot pri prejšnji generaciji, basi pa so bolj kontrolirani in manj siloviti; model 6i je včasih kar grmel. Kdor bi rad imel močnejše nizke tone, si lahko to nastavi z izenačevalnikom zvoka v aplikaciji AI Life, ki je seveda na voljo tako za androidne telefone kakor za Applove iphone. Jasnejši je tudi zvok telefonskih klicev (pri čemer lahko klice sprejemamo ali zavračamo s prikimavanjem ali odkimavanjem), kjer za boljše poslušanje našega govora skrbijo trije mikrofoni in še mikrofon, ki uporablja tehnologijo kostne prevodnosti.

Nadgradili so še prostorski zvok, seveda pa ne manjka niti podpora za visokoločljivostni zvočni kodek LDAC. Slušalkice so tudi odporne proti prahu in pljuskom vode, z enim polnjenjem zdržijo kakšnih osem ur (brez ANC), skupaj s polnilno škatlico pa do 35 ur; v 10 minutah se napolnijo za štiri ure delovanja.