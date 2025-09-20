  • Delo d.o.o.
Hruške v sladkih kombinacijah

»Zrele hruške so že same po sebi odlična sladica, mehke, sočne in sladke. Okusne so sveže, presne, iz njih pa lahko pripravimo številne sladice,« pravijo ustvarjalke kulinaričnega portala Odprta kuhinja in istoimenske priloge naše medijske hiše.
FOTO: Molenira/Gettyimages

FOTO: Molenira/Gettyimages

FOTO: Eva Legiša

FOTO: Eva Legiša

FOTO: Eva Legiša

FOTO: Eva Legiša

FOTO: Eva Legiša

FOTO: Eva Legiša

FOTO: Molenira/Gettyimages
FOTO: Eva Legiša
FOTO: Eva Legiša
FOTO: Eva Legiša
Klavdija Miko
 20. 9. 2025 | 06:45
Preizkusite katerega od posebno okusnih receptov Mirjam Grilc.

Hruškov kolač z rikoto

»Vedno dobro in hitro pecivo, kot so ga delale babice, mame in zdaj mi.«

Potrebujemo:

  • 5 jajc
  • 270 g sladkorja
  • 370 g moke
  • vrečko pecilnega praška
  • 250 ml olja
  • sok pol limone
  • 100 ml vode
  • 250 g rikote
  • 5 hrušk
  • sladkor za posip hrušk

Priprava:

  • Pečico vključimo na 180 stopinj, pripravimo podolgovat pekač, velik približno 35 x 25 cm.
  • V skledi z električnim mešalnikom penasto stepemo jajca in sladkor. Dodamo moko in pecilni prašek ter med mešanjem vlivamo še olje.
  • Sok pol limone in vodo pomešamo, prilijemo k testu in premešamo.
  • Hruške razpolovimo, odstranimo sredino, jih olupimo in pokapamo z limono. Vsako polovico razrežemo na 4 dele.
  • Pekač naoljimo, potresemo z moko ali obložimo s peki papirjem, nato vlijemo biskvitno testo in po njem poljubno po­tresemo rikoto ter zložimo hruške.
  • Pečemo 50 minut, delno ohladimo in narežemo. Ponudimo ob stepeni smetani ali sladoledu.

FOTO: Eva Legiša
FOTO: Eva Legiša

Namig: Če ste ljubitelj čokolade, po testu potresite še 150 g čokoladnih solzic.

Hruškova pita z rožiči

»Narobe svet, kombinacija je odlična.«

Potrebujemo:

Za testo:

  • 290 g moke
  • 60 g rožičeve moke
  • 100 g sladkorja
  • 250 ml olja
  • pol vrečke pecilnega praška
  • veliko zrelo viljamovko

Za nadev:

  • 4 velike hruške viljamovke ali več manjših
  • pol limone
  • 25 g masla
  • sladkor

Priprava: 

  • Pečico vključimo na 180 stopinj, pripravimo okrogel pekač premera 23 cm (lahko tudi druge oblike).
  • V skledi pomešamo vse suhe sestavine za testo.
  • Hruško razpolovimo in ji odstranimo sredico, nato jo z lupino vred zmeljemo v kašo in vmešamo v testo. Dodamo še olje in vse dobro premešamo.
  • Hruške za nadev razpolovimo, izrežemo sredinski del, nato jih olupimo in vsako polovico narežemo na štiri dele. Pokapamo jih z limono, da ohranijo barvo.
  • Na ponvi razpustimo maslo. Vsak krhelj hruške povaljamo v sladkorju in ga damo na ponev ter na hitro popečemo z vseh strani.
  • Pečene hruške razporedimo po dnu pekača, nato jih prelijemo z maslom, ki je ostalo v ponvi (če ga ni ostalo, ga dodamo 20 g in žlico sladkorja, razpustimo in prelijemo hruške). Povrhu razporedimo rožičevo testo in damo pekač v pečico.
  • Pečemo 50 minut. Pečen kolač pustimo v pekaču vsaj 10 minut, da se malo ohladi, nato ga prekrijemo z velikim krožnikom in obrnemo.

FOTO: Eva Legiša
FOTO: Eva Legiša

Gorenjska omleta s hruškami iz pečice s kardamomom in čokolado

»Tole vam bo brez dvoma všeč.«

Potrebujemo:

Za omleto:

  • 4 jajca
  • po 4 žlice moke in sladkorja
  • žličko vode
  • pol žličke mletega kardamoma

Za nadev:

  • 3 majhne hruške viljamovke
  • 2 vejici poprove mete
  • temno čokolado
  • po žlico masla in sladkorja
  • stepeno sladko smetano

Priprava: 

  • Pečico vključimo na 200 stopinj.
  • Jajca ločimo in rumenjake penasto vmešamo s sladkorjem, nato jim dodamo moko, začinimo s kardamomom in premešamo.
  • Iz beljakov stepemo trd sneg in ga ročno vmešamo v jajčno zmes.
  • Hruške olupimo, razpolovimo in izdolbemo sredico, pokapamo z limono. Meto osmukamo in zmeljemo ali drobno nasekljamo. Čokolado nalomimo na kvadratke.
  • Vsako hruško napolnimo z zeliščem, nanjo položimo košček čokolade in polovičke zlagamo na primeren pekač.
  • Omleto bomo pekli ločeno v tortnem pekaču premera 22 cm. Če ima snemljiv obod, ga obložimo s peki papirjem, da ne bo testo uhajalo.
  • Maslo in sladkor stopimo in prelijemo hruške. Hkrati damo v pečico hruške in pekač s testom za omleto. Pečemo 15 minut.
  • Omleto delno ohladimo, nato jo premažemo s sladko smetano, naložimo pečene hruške in prepognemo. Potresemo s sladkorjem v prahu.

FOTO: Eva Legiša
FOTO: Eva Legiša

Recepti Mirjam Grilc s portala Odprta kuhinja.

Suzy
SUZY KUHA

Rdeče veselje z vrta (Suzy)

Prepričani smp, da vam bodo ti recepti dodobra razvajali brbončice.
11. 9. 2025 | 06:00

Več iz teme

hruškesladicerecepti
