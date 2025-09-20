Hruške v sladkih kombinacijah

Preizkusite katerega od posebno okusnih receptov Mirjam Grilc.
Hruškov kolač z rikoto
»Vedno dobro in hitro pecivo, kot so ga delale babice, mame in zdaj mi.«
Potrebujemo:
- 5 jajc
- 270 g sladkorja
- 370 g moke
- vrečko pecilnega praška
- 250 ml olja
- sok pol limone
- 100 ml vode
- 250 g rikote
- 5 hrušk
- sladkor za posip hrušk
Priprava:
- Pečico vključimo na 180 stopinj, pripravimo podolgovat pekač, velik približno 35 x 25 cm.
- V skledi z električnim mešalnikom penasto stepemo jajca in sladkor. Dodamo moko in pecilni prašek ter med mešanjem vlivamo še olje.
- Sok pol limone in vodo pomešamo, prilijemo k testu in premešamo.
- Hruške razpolovimo, odstranimo sredino, jih olupimo in pokapamo z limono. Vsako polovico razrežemo na 4 dele.
- Pekač naoljimo, potresemo z moko ali obložimo s peki papirjem, nato vlijemo biskvitno testo in po njem poljubno potresemo rikoto ter zložimo hruške.
- Pečemo 50 minut, delno ohladimo in narežemo. Ponudimo ob stepeni smetani ali sladoledu.
FOTO: Eva Legiša
Namig: Če ste ljubitelj čokolade, po testu potresite še 150 g čokoladnih solzic.
Hruškova pita z rožiči
»Narobe svet, kombinacija je odlična.«
Potrebujemo:
Za testo:
- 290 g moke
- 60 g rožičeve moke
- 100 g sladkorja
- 250 ml olja
- pol vrečke pecilnega praška
- veliko zrelo viljamovko
Za nadev:
- 4 velike hruške viljamovke ali več manjših
- pol limone
- 25 g masla
- sladkor
Priprava:
- Pečico vključimo na 180 stopinj, pripravimo okrogel pekač premera 23 cm (lahko tudi druge oblike).
- V skledi pomešamo vse suhe sestavine za testo.
- Hruško razpolovimo in ji odstranimo sredico, nato jo z lupino vred zmeljemo v kašo in vmešamo v testo. Dodamo še olje in vse dobro premešamo.
- Hruške za nadev razpolovimo, izrežemo sredinski del, nato jih olupimo in vsako polovico narežemo na štiri dele. Pokapamo jih z limono, da ohranijo barvo.
- Na ponvi razpustimo maslo. Vsak krhelj hruške povaljamo v sladkorju in ga damo na ponev ter na hitro popečemo z vseh strani.
- Pečene hruške razporedimo po dnu pekača, nato jih prelijemo z maslom, ki je ostalo v ponvi (če ga ni ostalo, ga dodamo 20 g in žlico sladkorja, razpustimo in prelijemo hruške). Povrhu razporedimo rožičevo testo in damo pekač v pečico.
- Pečemo 50 minut. Pečen kolač pustimo v pekaču vsaj 10 minut, da se malo ohladi, nato ga prekrijemo z velikim krožnikom in obrnemo.
FOTO: Eva Legiša
Gorenjska omleta s hruškami iz pečice s kardamomom in čokolado
»Tole vam bo brez dvoma všeč.«
Potrebujemo:
Za omleto:
- 4 jajca
- po 4 žlice moke in sladkorja
- žličko vode
- pol žličke mletega kardamoma
Za nadev:
- 3 majhne hruške viljamovke
- 2 vejici poprove mete
- temno čokolado
- po žlico masla in sladkorja
- stepeno sladko smetano
Priprava:
- Pečico vključimo na 200 stopinj.
- Jajca ločimo in rumenjake penasto vmešamo s sladkorjem, nato jim dodamo moko, začinimo s kardamomom in premešamo.
- Iz beljakov stepemo trd sneg in ga ročno vmešamo v jajčno zmes.
- Hruške olupimo, razpolovimo in izdolbemo sredico, pokapamo z limono. Meto osmukamo in zmeljemo ali drobno nasekljamo. Čokolado nalomimo na kvadratke.
- Vsako hruško napolnimo z zeliščem, nanjo položimo košček čokolade in polovičke zlagamo na primeren pekač.
- Omleto bomo pekli ločeno v tortnem pekaču premera 22 cm. Če ima snemljiv obod, ga obložimo s peki papirjem, da ne bo testo uhajalo.
- Maslo in sladkor stopimo in prelijemo hruške. Hkrati damo v pečico hruške in pekač s testom za omleto. Pečemo 15 minut.
- Omleto delno ohladimo, nato jo premažemo s sladko smetano, naložimo pečene hruške in prepognemo. Potresemo s sladkorjem v prahu.
FOTO: Eva Legiša
Recepti Mirjam Grilc s portala Odprta kuhinja.