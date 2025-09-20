Hruške v sladkih kombinacijah

Preizkusite katerega od posebno okusnih receptov Mirjam Grilc.

Hruškov kolač z rikoto

»Vedno dobro in hitro pecivo, kot so ga delale babice, mame in zdaj mi.«

Potrebujemo:

5 jajc

270 g sladkorja

370 g moke

vrečko pecilnega praška

250 ml olja

sok pol limone

100 ml vode

250 g rikote

5 hrušk

sladkor za posip hrušk

Priprava:

Pečico vključimo na 180 stopinj, pripravimo podolgovat pekač, velik približno 35 x 25 cm.

V skledi z električnim mešalnikom penasto stepemo jajca in sladkor. Dodamo moko in pecilni prašek ter med mešanjem vlivamo še olje.

Sok pol limone in vodo pomešamo, prilijemo k testu in premešamo.

Hruške razpolovimo, odstranimo sredino, jih olupimo in pokapamo z limono. Vsako polovico razrežemo na 4 dele.

Pekač naoljimo, potresemo z moko ali obložimo s peki papirjem, nato vlijemo biskvitno testo in po njem poljubno po­tresemo rikoto ter zložimo hruške.

Pečemo 50 minut, delno ohladimo in narežemo. Ponudimo ob stepeni smetani ali sladoledu.

Namig: Če ste ljubitelj čokolade, po testu potresite še 150 g čokoladnih solzic.

Hruškova pita z rožiči

»Narobe svet, kombinacija je odlična.«

Potrebujemo:

Za testo:

290 g moke

60 g rožičeve moke

100 g sladkorja

250 ml olja

pol vrečke pecilnega praška

veliko zrelo viljamovko

Za nadev:

4 velike hruške viljamovke ali več manjših

pol limone

25 g masla

sladkor

Priprava:

Pečico vključimo na 180 stopinj, pripravimo okrogel pekač premera 23 cm (lahko tudi druge oblike).

V skledi pomešamo vse suhe sestavine za testo.

Hruško razpolovimo in ji odstranimo sredico, nato jo z lupino vred zmeljemo v kašo in vmešamo v testo. Dodamo še olje in vse dobro premešamo.

Hruške za nadev razpolovimo, izrežemo sredinski del, nato jih olupimo in vsako polovico narežemo na štiri dele. Pokapamo jih z limono, da ohranijo barvo.

Na ponvi razpustimo maslo. Vsak krhelj hruške povaljamo v sladkorju in ga damo na ponev ter na hitro popečemo z vseh strani.

Pečene hruške razporedimo po dnu pekača, nato jih prelijemo z maslom, ki je ostalo v ponvi (če ga ni ostalo, ga dodamo 20 g in žlico sladkorja, razpustimo in prelijemo hruške). Povrhu razporedimo rožičevo testo in damo pekač v pečico.

Pečemo 50 minut. Pečen kolač pustimo v pekaču vsaj 10 minut, da se malo ohladi, nato ga prekrijemo z velikim krožnikom in obrnemo.

Gorenjska omleta s hruškami iz pečice s kardamomom in čokolado

»Tole vam bo brez dvoma všeč.«

Potrebujemo:

Za omleto:

4 jajca

po 4 žlice moke in sladkorja

žličko vode

pol žličke mletega kardamoma

Za nadev:

3 majhne hruške viljamovke

2 vejici poprove mete

temno čokolado

po žlico masla in sladkorja

stepeno sladko smetano

Priprava:

Pečico vključimo na 200 stopinj.

Jajca ločimo in rumenjake penasto vmešamo s sladkorjem, nato jim dodamo moko, začinimo s kardamomom in premešamo.

Iz beljakov stepemo trd sneg in ga ročno vmešamo v jajčno zmes.

Hruške olupimo, razpolovimo in izdolbemo sredico, pokapamo z limono. Meto osmukamo in zmeljemo ali drobno nasekljamo. Čokolado nalomimo na kvadratke.

Vsako hruško napolnimo z zeliščem, nanjo položimo košček čokolade in polovičke zlagamo na primeren pekač.

Omleto bomo pekli ločeno v tortnem pekaču premera 22 cm. Če ima snemljiv obod, ga obložimo s peki papirjem, da ne bo testo uhajalo.

Maslo in sladkor stopimo in prelijemo hruške. Hkrati damo v pečico hruške in pekač s testom za omleto. Pečemo 15 minut.

Omleto delno ohladimo, nato jo premažemo s sladko smetano, naložimo pečene hruške in prepognemo. Potresemo s sladkorjem v prahu.

