Hrana in pijača za lajšanje bolečin v grlu

Ko nas boli grlo, je pomembno izbrati hrano in pijačo, ki ne bo dodatno dražila že občutljivega tkiva. Med najbolj učinkovitimi so topli napitki in juhe, hladne pijače in sladice, mehka hrana ter smutiji.

Tople pijače in juhe so odlična izbira. Kamilični čaj pomirja grlo in pomaga pri boljšem spanju, kar je ključnega pomena za okrevanje. Zelenjavne juhe so bogate z antioksidanti in hranili, ki podpirajo imunski sistem, medtem ko topli napitki z medom delujejo protimikrobno in protivnetno.

Mehka hrana je enostavna za požiranje.

Hladne pijače in sladice, kot je sladoled, omogočajo takojšnje olajšanje zaradi hladilnega učinka. Sladoled je še posebno koristen, če je iz čistega sadja brez dodanih sladkorjev in umetnih barvil.

Naj bo mehko

Mehka hrana, kot so jajca, jogurt in pire iz sladkega krompirja, je enostavna za požiranje in ne draži grla. Jajca so bogata z vitamini in minerali, ki podpirajo imunski sistem, medtem ko jogurt vsebuje probiotike, ki pomagajo pri uravnavanju imunskega sistema. Sladki krompir je bogat z vitaminoma A in C, ki delujeta protivnetno. Zmečkančki oziroma smutiji so praktičen način za vnos hranil, ko nas boli grlo. Kombinacije sadja, zelenjave in dodatkov, kot sta ingver in kurkuma, lahko pomagajo blažiti vnetje in krepiti imunski sistem. Ingver ima močne antioksidativne in protivnetne lastnosti, tudi kurkumin v kurkumi deluje protivnetno.

Hranljiva in prijazna do grla. FOTO: Maria_lapina/Getty Images

Določeni hrani se izogibamo, kadar nas boli grlo. Kisla in začinjena hrana, kot so citrusi, paradižnik in začinjene omake, lahko poslabšajo vnetje in nelagodje. Kisla živila in pijače, kot so pomarančni sok, limonada in paradižnikova juha, vsebujejo kisline, ki lahko poslabšajo bolečino in draženje grla. Začinjene omake in jedi pa lahko povzročijo pekoč občutek in dodatno obremenijo sluznico grla.

Trda in hrustljava hrana, kot so krekerji, trd kruh in surova zelenjava, lahko mehansko poškodujejo občutljivo tkivo v grlu.

Če vneto grlo spremlja kašelj, lahko pomaga med, ki ima antioksidativne, protimikrobne in protivnetne lastnosti.

Gazirane in zelo vroče pijače prav tako niso priporočljive. Alkoholne pijače lahko izsušijo grlo in zmanjšajo sposobnost telesa za boj proti okužbam. Suhi prigrizki, kot so čips in preste, so trdi in hrustljavi, kar lahko dodatno draži grlo. Poleg tega vsebujejo visoko vsebnost soli, ki lahko še dodatno izsuši sluznico.

Topla slana voda

Bolečega grla se lahko lotimo z več domačimi zdravili in zdravili brez recepta, ki lahko učinkovito zmanjšajo nelagodje. Med preizkušenimi domačimi zdravili je grgranje s toplo slano vodo, ki pomaga zmanjšati oteklino in ublažiti bolečino. Priprava je preprosta: v kozarcu tople vode raztopimo pol čajne žličke soli in grgramo večkrat na dan. Uporaba vlažilnika zraka je prav tako koristna, saj vlažen zrak pomaga ohranjati sluznico grla vlažno in preprečuje dodatno draženje.

Med zeliščnimi in zdravili brez recepta so priljubljeni zeliščni spreji in pastile, ki lahko vsebujejo sestavine, kot so mentol, evkaliptus ali med, ki lajšajo bolečino in pomirjajo grlo.