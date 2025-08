Hotelske sobe, polne bakterij

Hotelske sobe naj bi bile redno čiščene, postelje postlane, kopalnice zdrgnjene, tla pobrisana. Kljub vsakodnevnim prizadevanjem osebja pa vendarle obstajajo stvari, ki jih med čiščenjem pogosto pozabijo, bodisi zaradi pomanjkanja časa bodisi preprosto zato, ker niso prednostne. Posledično so lahko nekateri predmeti v hotelskih sobah prava žarišča mikrobov in bakterij.

Obstaja vrsta predmetov in površin, ki so na prvi pogled videti čisti, v resnici pa vsebujejo celo več bakterij kot straniščna deska.

Eden najbolj onesnaženih predmetov v skoraj vsaki hotelski sobi je daljinski upravljalnik. Čeprav se zdi neškodljiv, gre vsak dan čez več deset rok, morda še več. Gumbe pritiskajo vsi: bolni, zdravi, brezbrižni, natančni. In če se ga ne čisti redno, najpogosteje pa se ga sploh ne, ostanejo na njem različni mikroorganizmi, od virusov do bakterij in ostankov blata, kot so pokazali nekateri neodvisni mikrobiološki testi.

Če boste počitnikovali v hotelu, s seboj vzemite paket razkužilnih robčkov ali antiseptični sprej. Preden se boste sprostili pred televizorjem, razkužite daljinski upravljalnik. Postopek traja le nekaj sekund in vas lahko zaščiti pred neželenimi okužbami. Z robčki očistite še kljuke in stikala, površine nočnih omaric in mizic, hotelski telefon in tudi straniščno desko ter gumb za splakovanje.

Onesnažen toaletni papir

Daljinec si podajajo preštevilne roke. FOTO: Getty Images

Dekorativne blazine in odeje se pogosto uporabljajo zgolj za dekoracijo, da je soba videti prijetneje in razkošneje, perejo pa jih le redko. V mnogo hotelih pravzaprav le nekajkrat na leto, razen če so vidno umazani. In ker jih mnogi ljudje uporabljajo tudi za sedenje, naslanjanje in celo med spanjem, lahko postanejo pravi zbiralniki prahu, znoja, kože in celo bakterij. Če ste občutljivi ali nagnjeni k alergijam, jih je najbolje odstraniti s postelje ter jih med bivanjem sploh ne uporabljati.

Če je v sobi grelnik vode, bodite previdni. Čeprav gre za uporabno napravo za pripravo kave ali čaja, jo le redko čistijo. Mnogi gostje neodgovorno uporabljajo grelnik vode za segrevanje različnih tekočin, celo za kuhanje jajc ali segrevanje instant juh, v notranjosti grelnika vode se tako lahko nahajajo usedline, ki s prostim očesom niso vidne, vendar pa močno vplivajo na higieno. Pred prvo uporabo je priporočljivo v njem zavreti vodo z nekaj citronske kisline, zliti stran in ponovno zavreti čisto vodo.

Nekateri predmeti so prava žarišča bakterij.

Že na prvi pogled se včasih zdi, da kozarci in skodelice v vaši hotelski sobi niso bili pomiti v pomivalnem stroju, marveč so jih le na hitro splaknili v kopalnici. V nekaterih primerih jih hotelsko osebje čisti z gobicami, ki so bile prej uporabljene na drugih površinah. To lahko pomeni, da so dejansko prekriti z milnimi ostanki, prahom ali celo madeži šminke. Najvarneje jih je pred uporabo sprati z vročo vodo, če pa ste še posebno previdni, raje uporabite kozarce za enkratno uporabo oziroma prinesite svoje.

Ker so bakterije zagotovo tudi na prvi plasti toaletnega papirja, je skoraj nujno, da pred prvo uporabo odstranimo prvih nekaj lističev.

Pred prvo uporabo odstranimo prvih nekaj plasti toaletnega papirja. FOTO: Seb_ra/Getty Images