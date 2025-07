V hotelih se zavedajo, da je osnova dobrega spanja vzmetnica. Hotelska industrija običajno izbira vzmetnice srednje trdote – kar običajno pomeni trdnost od 5 do 7 na lestvici 1–10, s povprečjem okoli 6/10. Hotelskim vzmetnicam se boste doma približali z vzmetnico z vsaj 300–500 žepkastimi vzmetmi/m2 in srednje trdo peno na vrhu. Če imate staro vzmetnico, položite čeznjo nadvzmetnico iz spominske pene, lateksa ali bambusa debeline od štiri do sedem cm. Zgladila bo nepravilnosti in poskrbela za ravno prav mehkobe. V hotelih uporabljajo takšne z ojačanimi robovi in nekoliko mehkejšo sredino. Rju...