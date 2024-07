Hortenzije: Hit letošnjega leta

Hortenzije so se letos povzpele na sam vrh priljubljenosti med vrtnarji in ljubitelji cvetja. Te čudovite rastline pritegnejo pozornost s svojimi velikimi in barvitimi cvetovi, ki poživijo vsak vrt. V tem članku bomo raziskali nekaj zanimivih dejstev o hortenzijah, ki jih naredijo tako posebne.

Več na deloindom.si.