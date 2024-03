Hitro pripravljen burek na grški način

Burek je jed mnogih imen, odvisno, v kateri pokrajini si jo privoščimo. Ker je izjemno priročen prigrizek, jo pri nas srečamo na mnogih točkah v mestu. Če potujemo izven naših meja, pa jo bomo našli tudi pod imenom sirnica, pita ali celo borek. Vsaka pokrajina ima pri pripravi tega odličnega recepta svoje specifike. Tokrat smo se odločili, da ga pripravimo na grški način.

V osnovi gre za zvitke vlečenega testa, ki so polnjeni z najrazličnejšimi nadevi. Od skute, mesa, špinače, krompirja in celo sestavin za pico. Recepti se med seboj razlikujejo predvsem po načinu zvijanja testa, pa tudi nekaterih pridruženih sestavinah, ki jih poleg glavnih zmešamo v nadev. Glede na to, da smo se tokrat lotili grške različice, bo polnilo temu primerno. Država namreč slovi po feti in ta vrsta slanega sira bo tako tudi zvezda današnje jedi, saj ji bo dala značilno slano aromo.

Sicer pa lahko uporabimo katerokoli vrsto mladega sira v slanici, ki jo bomo našli na trgovinskih policah ali pri lokalnem kmetu. Dodali mu bomo še sesekljano mlado špinačo, po želji pa lahko v nadev zmešamo tudi natrgana sveža zelišča. Ker gre za grško pito, bomo temu primerno uporabili tudi najbolj priljubljeno mediteransko vrsto maščobe, to je ekstra deviško oljčno olje.

Sestavine

300 g mladega sira v slanici

100 g feta sira

pest mlade špinače

2 jajci

8 listov vlečenega testa

sol, poper

oljčno olje

Priprava