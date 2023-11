Hitro in enostavno do toplega šala

Hladnejši dnevi so tu in prihaja čas za šale, kape, rokavice in druge pripomočke, s katerimi si poskušamo pomagati, da nas zunaj ne bi preveč zeblo. Šali niso le pripomoček za gretje, temveč modni dodatek, zato je v omari dobro imeti več različnih, ki jih lahko kombiniramo z različnimi slogi in barvami oblačil. Na srečo zanje ni treba zapraviti premoženja, niti v trgovino ni treba, celo plesti ali kvačkati se ni treba naučiti.

Krasne in modne šale lahko izdelamo iz oblačil iz različnih materialov, ki jih ne nosimo več, tudi pletenin. Kot nalašč za enostavni šal je denimo širok pulover in celo spodnji del trenirke. S slednjim bomo imeli najmanj dela, saj je hlačnica že zašita v obliki tube. Odrežemo jo čim bolj visoko, s spodnjega dela odrežemo patent, če ga hlačnica ima. Obe odprtini zašijemo in šal ovijemo okrog vratu, da pomerimo, kako tesno prilegajočega se želimo.

Označimo primerno mesto, tja bomo prišili velik okrasni gumb, na drugi strani pa izrežemo luknjo in jo obšijemo v gumbnico. Nato lahko odvečni konec odrežemo ali pustimo, da prosto pada, po želji nanj našijemo franže, denimo enake barve, kot je gumb. Če za šal uporabljamo širok pulover, ga odrežemo po šivu pri ramenih, odstranimo patent ter naokoli zarobimo. Nadaljnji postopek je enak, kot če uporabimo hlačnico.

Patent odrežemo. FOTO: Sockagphoto/Getty Images

Topla kapa

To pa ni vse, kar lahko izdelamo iz odslužene pletenine ali majice iz kakšnega drugega materiala, da je le malo elastičen. Rokav lahko uporabimo za topel trak za ušesa. Vse, kar moramo storiti, je, da odrežemo poljubno debel trak ter ga naokoli zarobimo. Še prej se prepričamo, da je tkanina dovolj elastična oziroma rokav dovolj širok, da si ga bomo lahko namestili prek ušes ter nas po nekaj minutah nošenja ne bo začel tiščati.

Širok rokav uporabimo tudi za enostavno kapo.

Če je rokav preširok, trak, ki smo ga izrezali, preprosto prerežemo ter sešijemo skupaj tako, da nam bo širina ustrezala. Dodamo lahko še kakšen večji gumb ali drug okras. Najlepše je, da se bosta šal in trak, ki smo ju ustvarili iz istega puloverja, ujemala.

Na podoben način kot trak za ušesa iz rokava izdelamo tudi preprosto kapo. Izrežemo večji kos rokava, ki bo segal od začetka lasišča do približno deset centimetrov dlje od vrha glave. Namestimo si ga na glavo, poskrbimo, da bo pokrival ušesa, v roke vzamemo vrvico ali tanjši trak, ki naj bo dolg vsaj 20 centimetrov.

Dodamo velik gumb ali kakšen drug okras po želji. FOTO: Instagram

Postavimo ga pod »odvečno« tkanino tik ob glavo in močno zadrgnemo. S tem smo zaprli luknjo in kapa je nared. Vrvico le še enkrat zavežemo in po želji prek nje zavežemo okrasni trak, dodamo kakšen gumb in podobno. Tudi višek materiala na vrhu kape lahko odrežemo ali pustimo, da prosto pada, kot bi si lase speli v čop.

Flis je primeren material

Krasen material za šal ali trak je tudi flis, saj ga ni treba robiti in prihranjenega nam bo precej dela. Uporabimo odejo, ki je ne uporabljamo več, ter iz nje odrežemo primerno širok in dolg trak. Šal je tako lahko nared, lahko pa na obeh krajših straneh izrežemo luknjice, približno centimeter narazen, in skoznje s pomočjo kvačke povlečemo kose volne, da ustvarimo franže. Volno narežemo na dvakrat tako dolge kose, kot bodo dolge franže, nato vsakega na sredini zapognemo in povlečemo skozi luknjico, le toliko, da dobimo zanko. Skoznjo nato potegnemo oba dela volne in zategnemo.