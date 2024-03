Če želimo hitro priti do sence, izberimo hitro rastoča drevesa

Če bi v okolici hiše radi uživali v naravni senci, je najboljša rešitev košato drevje, da na senco ne bi čakali leta in leta, pa izberemo hitro rastoča drevesa. Tudi v naših vrtnarijah jih je na voljo kar precej, katero bomo izbrali, pa ni odvisno le od tega, kaj nam je všeč, ampak tudi od razmer, ki jih posamezna vrsta potrebuje za rast in razvoj. Eno najhitreje rastočih dreves je topol, ki v enem letu zraste kar dva metra in pol, ga pa ne odlikuje košata krošnja, zato je morda bolj kot za senco primeren za zagotavljanje zasebnosti.

Najmanj občutljivo in nezahtevno hitro rastoče drevo je robinija.

Če si v okolici hiše želimo topol, bo treba s sajenjem pohiteti, idealni čas za to je namreč konec februarja in na začetku marca. Ker ima košate in močne korenine, ga ne posadimo preblizu stanovanjskega objekta ali tlakovane terase. Ko se bodo začele korenine razraščati, bodo dvignile zemljo, posledično tudi tlakovce, škodo lahko prav tako naredijo na hiši in drugih objektih v okolici. V njihovo bližino jih ne sadimo tudi zato, ker lahko visoka stavba na drevo meče senco, topoli pa imajo radi veliko svetlobe.

Odlično se bodo počutili ob vodi, saj imajo radi konstantno vlažna tla, v nasprotju z mnogimi drugimi drevesi in visokimi rastlinami pa jih lahko posadimo na vetrovna mesta, saj jim niti močnejši sunki ne bodo prišli do živega.

Ambrovec in javor bosta jeseni okolico hiše popestrila s krasnimi rdečimi listi.

Naj bo rdeče

Krasno drevo z razvejano krošnjo, pod katero lahko postavimo ležalnik, je javor, najbolj priljubljeni so tisti z rdečimi listi, posledično se jih je prijelo ime rdeči javor. Tudi ta raste precej hitro, ni pa drevo primerno za sončno lego, saj ima plitve korenine, ker se tla ravno na vrhu najhitreje izsušijo, pa ga bo treba pogosto in obilno zalivati, v vsakem primeru je priporočljivo neposredno okolico debla pokriti z zastirko. Raje kot sončno za rdeči javor izberemo polsenčno lego, ki naj ne bo na izpostavljenem mestu, zaradi že omenjenih plitvih korenin ne mara vetra. Prvih nekaj let je javor občutljiv tudi za mraz, zato ga pozimi kolikor se da zaščitimo.

Tulipanovec je ime dobil po cvetovih, ki spominjajo na tulipane. FOTO: Kororokerokero/Getty Images

Krasne rdeče liste bo jeseni dobil tudi ambrovec, ki v nasprotju z javorjem obožuje sončna mesta, omislimo pa si ga le v primeru, da imamo v okolici hiše dovolj prostora. V višino ambrovec namreč zraste do 20 metrov, pod njegovo deset metrov široko krošnjo pa bo dovolj sence za vrtno mizo in nekaj stolov ali ležalnik. Drevo potrebuje rodovitna in dobro odcedna tla, ker ima precej globoke korenine, naj bodo takšna tudi tla, v katera ga bomo posadili.

Ambrovec sicer raste počasneje od prej omenjenih, če se nam s senco zelo mudi, se zato raje odločimo za javor ali topol. Ali tulipanovec, tudi ta bo kar kmalu razprostrl svojo široko krošnjo, odlikujejo pa ga čudoviti cvetovi, ki nekoliko spominjajo na tulipane, prav od tod njegovo ime. Posadimo ga na sončno lego, lahko je tudi polsenčna, tla pa morajo biti globoka in rodovitna, dobro odcedna, saj njegove nežne in občutljive korenine ne marajo prevlažne zemlje.

Robinijo poznamo tudi pod imenom neprava akacija. FOTO: Designtoons/Getty Images

Najmanj občutljivo in nezahtevno hitro rastoče drevo je robinija, poznamo jo še pod imenom trnata američanka ali neprava akacija. V višino zraste do 30 metrov, zato ni primerna za manjše vrtove, vse, na kar je treba biti pozoren, ko sadimo robinijo, je prostor. V kakšno zemljo jo vtaknemo, je skorajda vseeno, uspeva tudi v slabše rodovitni, med njenimi prednostmi je to, da je izredno odporna proti boleznim in škodljivcem.