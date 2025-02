Hitri recepti z le petimi sestavinami

Jamie Oliver je v njej združil svojo ljubezen do sredozemske kuhinje in preprostih jedi z malo sestavinami. Odlični hitri recepti, ki so jih navdihnile s soncem obsijane južne pokrajine in sestavine ter kombinacije, so prava uspešnica in olajšajo dnevno kuhanje zdravih in okusnih jedi. Vabljeni na kulinarično popotovanje po Sredozemlju.

Metuljčki z omako iz rukole in limone

Zdrobljene pistacije, parmezan in ekstra deviško olivno olje

»Na otokih okrog Sicilije sem naletel na številne slastne omake iz pistacij, krajevnih sirov in različnih zelišč, kot je rukola, okronanih z limono, tako da so živahnih barv in polnega okusa.«

Potrebujemo (za šest):

480 g metuljčkov

120 g rukole

2 limoni

100 g parmezana, nekaj dodatnega za postrežbo

100 g nesoljenih pistacij

Metuljčki z omako iz rukole in limone FOTO: 5 sestavin: Sredozemska kuhinja/Mladinska knjiga

Priprava:

Testenine skuhamo v loncu vrele osoljene vode po navodilih na embalaži, nato jih odcedimo in prihranimo za skodelico škrobne vode.

Medtem večino rukole stresemo v mešalnik, noter drobno nastrgamo limonino lupinico in iztisnemo sok obeh limon. Dodamo 6 žlic ekstra deviškega oljčnega olja, parmezan, 2 žlici prihranjene škrobne vode in večino pistacij ter zmeljemo v gladko omako.

Odcejene testenine prelijemo z omako in jih premečemo, po potrebi razredčimo z malce prihranjene škrobne vode. Preostale pistacije drobno nasekljamo in potresemo po testeninah skupaj s preostalo rukolo.

Okronamo z malce nastrganega parmezana in kančkom ekstra deviškega oljčnega olja.

Obara z lignji

Paradižnik, grah, fižol in pomaka s crème fraîche

»Odrasel sem v prepričanju, da so obare mesne, v Sredozemlju pa sem odkril številne različice z morskimi sadeži. Za to sem uporabil zamrznjena grah in fižol, lahko pa ju zamenjamo s svežima.«

Potrebujemo (za štiri):

600 g očiščenih celih lignjev

4 stroke česna

320 g mešanice zamrznjenega graha in fižola

2 pločevinki pelatov po 400 g

2 žlici polmastne crème fraîche

Obara z lignji FOTO: 5 sestavin: Sredozemska kuhinja/Mladinska knjiga

Priprava:

Lignje damo v veliko ponev s premazom proti prijemanju, pristavljeno na zmeren ogenj, prilijemo žlico oljčnega olja in pražimo 3 minute, vmes redno obračamo.

Česen olupimo in tanko narežemo, dodamo v ponev in pražimo še 3 minute. Dodamo grah in fižol, paradižnik pa zmečkamo s čistimi rokami in vse dobro premešamo skupaj.

Pokrijemo s pokrovko in kuhamo na šibkem ognju 30 minut, da se lignji krasno zmehčajo, vmes občasno premešamo.

Lignje vzamemo ven in narežemo na večje kose, vrnemo v obaro in začinimo do popolnosti s soljo in poprom. Marmorno vmešamo crème fraîche, pokapamo z malo ekstra deviškega oljčnega olja in postrežemo z nekaj hrustljavega kruha.

Hrustljavi piščanec z mleto papriko

Sladka raznobarvna paprika, krompir in aromatični timijan

»Ko pečemo piščanca neposredno na rešetki pečice, dobimo ekstra hrustljavo kožo, slastni sok pa kaplja na srečno zelenjavo pod njim. Mleta paprika, priljubljena v Španiji, še okrepi okus.«

Potrebujemo (za štiri):

1 kg krompirja

3 paprike različnih barv

1,5-kilogramskega piščanca

zvrhano žlico dimljene paprike

šopek timijana (20 g)

Hrustjavi piščanec z mleto papriko FOTO: 5 sestavin: Sredozemska kuhinja/Mladinska knjiga

Priprava:

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Krompir skrtačimo in narežemo na 3 cm velike kose. Papriko narežemo na enako velike kose, semena in peclje zavržemo.

Vse damo v velik pekač ter pretresemo s ščepom soli, popra in prelijemo z žlico oljčnega olja.

Z ostrim nožem previdno prerežemo piščanca na pol. Natremo ga z žlico oljčnega olja, žlico rdečega vinskega kisa, mleto papriko, soljo in poprom.

Na dno pečice postavimo pekač z zelenjavo, neposredno nadenj pa na rešetke polovici piščanca s kožo navzgor in pečemo 40 minut.

Nato timijan natremo s kančkom oljčnega olja. Iz pečice vzamemo pekač z zelenjavo, ga dobro pretresemo in po zelenjavi potresemo polovico timijanovih listkov.

Preostanek vejic timijana položimo na piščanca in pečemo še 5 minut, da je vse lepo pečeno, nato pa postrežemo.

Joolsine čokoladne sanje

Svilnato gladka čokolada, najboljša kava, čista sreča

»Čokolado in kavo obožujejo po vsem Sredozemlju. To sta tudi najljubša užitka moje žene, zakaj potem ne bi ustvaril morda najbolj dekadentne sladice na tem planetu?«

Potrebujemo (za šest):

150 g temne čokolade (70 odstotkov)

125 g masla

50 g dobrega espressa

2 veliki jajci

125 g drobnega zlatega sladkorja

Joolsine čokoladne sanje FOTO: 5 sestavin: Sredozemska kuhinja/Mladinska knjiga

Priprava:

Pečico segrejemo na 120 stopinj Celzija. Čokolado nalomimo v ognjevarno skledo, dodamo maslo, espresso in dober ščep soli, skledo pa postavimo nad kozico z vodo, ki rahlo vre, da se zelo počasi stopi v gladko kremo, vmes redno mešamo.

Medtem v drugi skledi stepemo jajci s sladkorjem v bledo rumeno peno, ki dvojno naraste, nato pa jo previdno vmešamo s prelaganjem v čokoladno kremo.

V grelniku zavremo vodo. Kremo razdelimo v 6 skodelic za kavo ali ramekin posodic in jih zložimo v pekač. Postavimo v pečico in previdno prilijemo vrelo vodo, da sega do polovice skodelic.

Pečemo točno 20 minut, nato previdno vzamemo iz pečice in pustimo, da se 2 uri ohlaja v vodi.

Za postrežbo včasih nastrgam še malo čokolade ali dodam sveže sadje, kot so češnje, rdeče pomaranče ali gozdne jagode, ter kepico crème fraîche ali jogurta.

Recepti iz knjige 5 sestavin: Sredozemska kuhinja