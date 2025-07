Hitreje do vrhunca: bistvena je sproščenost

Ženski orgazem je lahko preprosta ali pa zelo zapletena zadeva, zato vsekakor nikoli ne škodi, če o njem izvemo kaj novega ali pa vsaj obnovimo znanje.

Neobremenjenost

Manj ko je ženska obremenjena z doseganjem orgazma in več skrbi ko lahko pozabi, hitreje ga bo dosegla. Sproščenost je eden glavnih dejavnikov pri ženskem orgazmu.

Kombinacija draženja prsi in klitorisa je zmagovalna.

Prsi

Premalo pozornosti se posveča prsim in prsnim bradavičkam, ki so ena najbolj erogenih ženskih con. Prsi morajo postati tako pomemben del predigre, kot je iskanje klitorisa ali točke G, saj njihovo draženje pomaga do vrhunskega orgazma. Kombinacija draženja prsi in klitorisa pa je sploh zmagovalna.

Užitek drugega

Ko vidimo svojega spolnega partnerja uživati v stvareh, ki jih počnemo skupaj v postelji, ali ko sami skrbimo za njihov užitek, prepogosto pozabimo, da to deluje zelo spodbujajoče na naš lastni užitek. Po domače povedano, ko ženska vidi partnerja, kako je vzburjen zaradi nje, se močno poveča tudi njena vzburjenost in pot do orgazma je lažja.