Hit s smučišč in adventnih sejmov

Te dni smo, kamor koli smo se obrnili, naleteli na kvašene cmoke. Prijatelji, ki so se vrnili s smučanja v tujini, so nam pripovedovali o puhastih germknödlih z avstrijskih smučišč, ki so se kar topili v ustih, to jed pa smo opazili tudi na stojnicah v adventno okrašenih mestih. Še največ cmokov, pripravljenih iz kvašenega testa, smo opazili v Zagrebu.

Stojnica v zagrebškem parku Zrinjevac, ki je v adventnem času preimenovan v Sladki Zrinjevac. FOTOGRAFIJE: Špela Ankele

Točneje na Trgu Nikole Šubića Zrinskog, ki je v adventnih dneh preimenovan v Sladki Zrinjevac in posut z različnimi hiškami, iz katerih diši po pisanih dobrotah. Ena od njih že s svojim imenom jasno oznanja, da je tu doma germknödel, in tega strežejo v treh različicah. Najprej je tu klasika, torej kvašeni cmok s slivovo marmelado, vaniljevo omako in makovim posipom. Drugi ima čokoladni preliv in kokosov posip, tretjega pa dopolnjujejo pistacijeva omaka in grobo narezane pistacije.

Jed sicer izhaja iz Avstrije in je nadvse priljubljena predvsem na avstrijskih in okoliških smučiščih, a v zadnjih letih vse pogosteje prestopa meje in postaja v hladnejših dneh pravi hit tudi drugod. Germknödel naj bi v preteklosti veljal za eno od osrednjih jedi postnega časa – takrat je bil ta cmok glavna jed in ne sladica. Kot še omenja spletni kulinarični portal TasteAtlas, je to tudi eden od razlogov, da kvašeni cmok še danes ohranja prvotno velikost, ta pa v primerjavi z drugimi sodobnimi sladicami konkretno izstopa od povprečja.

V Zagrebu jih postrežejo tudi s pistacijevo omako.

Sestavine so preproste in dostopne, bistvo pa je v tem, kako pripraviti dovolj puhasto testo, da se bo kar topilo v ustih. Ena od možnosti je vsekakor ta, da kvašeni cmok skuhamo nad soparo namesto v vodi.

Pomemben dodatek pa je omaka. V originalu s kvašenim cmokom postrežemo vaniljevo omako, ki jo pripravimo na čisto preprost način: 2 dl mleka zavremo, nato odstavimo. V posodici zmešamo jajce z vaniljevim sladkorjem in dvema žlicama sladkorja. Mešanico nato z metlico vmešamo v vrelo mleko. A pozor: ko jajčno mešanico dodajamo mleku, to ne sme vreti, sicer bomo pokvarili svilnato strukturo omake.

Še naš namig: točno takšno omako lahko hladno ali pogreto do mlačnega postrežemo tudi s katero drugo sladico, denimo z dišečim domačim jabolčnim zavitkom.