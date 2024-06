Hiša, v kateri je delo od doma ločeno od družinskega življenja

Dolžino moderne dvokapnice, katere masivni videz poudarjata streha in nadstropje, oblečena v antracitne aluminijaste plošče, vizualno skrajšujeta enonadstropni volumen, s katerim tvori črko L, in kombinacija materialov na stavbnem ovoju. Tam, kjer je volumen udrt z ložama v nadstropju in kjer konstrukcija sredi pritličja ustvari prehod, so uporabili macesnov opaž za skladen videz.

