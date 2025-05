Grudnove Šmikle vabijo na zaključni koncert v Piran

Ženski pevski zbor Grudnove Šmikle iz Škofje Loke pod vodstvom zborovodkinje Magdalene Rože Jovan z gostjo Ljobo Jenče vabi na zaključni koncert z naslovom Od dekleta do junakinje, ki predstavlja vrhunec večmesečnega projektnega pevskega cikla. Koncert bo to nedeljo ob 11. uri na križnem hodniku Minoritskega samostana v Piranu. Skozi izvirne ljudske pesmi in zborovske priredbe se bodo razkrivale zgodbe žensk – od dekliške ranljivosti do poguma, odločnosti in notranje preobrazbe.

Osrednja nit programa je vloga ženske v ljudski pesmi. Ta že stoletja pripoveduje o ljubezni in hrepenenju, moči in trpljenju, odhodih, izgubah in novih začetkih. Ljudska pesem je bila skozi zgodovino pogosto edini izrazni prostor za ženske, prostor, v katerem so spregovorile o svojem položaju in si izborile glas. Ženske v teh pesmih niso le spremljevalke dogajanja, temveč njegovo središče. So tiste, ki ne sprejmejo molka, temveč s pesmijo stopajo v ospredje in sooblikujejo svet.

Posebno globino in glasbeno barvitost programu dodaja sodelovanje z Ljobo Jenče, pevko, raziskovalko ljudskega izročila in mentorico, ki je pevke popeljala v svet ustnega vokalnega izročila in svobodnega izražanja. Vstopnine ni, prostovoljni prispevki dobrodošli.