Grozdje kot posladek
Grozdni zavitek s temnim in svetlim grozdjem
»Ob kavici se sladkamo in čakamo prvi rumen jesenski list.«
Potrebujemo:
- 500 g zamrznjenega listnatega testa (2 v kocki)
- rumenjak
- žlico olja
Za nadev iz temnega grozdja:
- 180 g očiščenega črnega grozdja
- 4 žlice slivovega džema
- 3–4 žlice piškotnih drobtin
Za nadev iz svetlega grozdja:
- 150 g očiščenega svetlega grozdja
- 4 žlice grozdnega džema
- 3 žlice piškotnih drobtin
- 3–4 žlice skute
Priprava:
- Testo odmrznemo, pečico vključimo na 190 stopinj Celzija.
- Oba kosa testa razvaljamo na pomokani površini; prvega namažemo s slivovim džemom, potresemo s piškotnimi drobtinami in na polovico testa naložimo grozdne jagode. Zavijati začnemo na strani, kjer smo naložili grozdne jagode; zavitek prestavimo v pekač.
- Drugi kos testa namažemo z grozdnim džemom, potresemo s piškotnimi drobtinami in skuto, na polovico pa dodamo grozdje in zavijemo.
- Zavitka premažemo z rumenjakom in pokapamo z oljem. Pečemo pri 180–190 stopinjah Celzija eno uro. Zadnjih 10 minut povečamo temperaturo na 200 stopinj Celzija.
Grozdni džem s figami
»Ponujenega ob siru ali kot preliv na sladoledu se ne bo nihče branil.«
Potrebujemo:
- 1 kg sladkega belega grozdja in dodatno 100 g belih grozdnih jagod
- 100 ml vode
- 600 g svetlih fig
- pol limone, narezane na kolobarje
- 400 g sladkorja (lahko manj)
Priprava:
- Grozdje operemo in damo v posodo, dolijemo vodo in začnemo kuhati.
- Po približno 20 minutah ga dobro pretlačimo skozi sito, da izločimo peške in lupine.
- Dobljeni tekočini dodamo narezane fige in cele grozdne jagode ter sladkor.
- Kuhamo počasi nekaj ur (vmes lahko ugasnemo in pustimo počivati, nato nadaljujemo), da izhlapi odvečna tekočina. Ko ne bodo več nastajale pene in se bo začela masa gostiti, dodamo limono, narezano na kolobarje, pokuhamo še na kratko, nato prelijemo v ogrete kozarčke, dobro zapremo ter počasi ohlajamo.
Pogača z grozdjem
»Izjemno sočna in aromatična različica ploščatega kruha, ki je kot nalašč za sladkanje v času trgatve.«
Potrebujemo (za okrogel pekač s premerom 24 centimetrov):
- 50 + 70 ml oljčnega olja
- šopek timijana in rožmarina
- 350 g moke
- pol kocke kvasa
- 200 ml mlačne vode
- žlico sladkorja
- 8 g soli
- 700 g grozdja
- 4 žlice kristalnega sladkorja
Priprava:
- Vseh 120 ml olja natočimo v lonček in dodamo šopek zelišč. Postavimo na zmeren ogenj in olje malo segrejemo. Ogenj nato ugasnemo in olje pustimo, da se ohladi in navzame arome zelišč. (Ta del lahko seveda tudi izpustite in uporabite navadno oljčno olje.)
- Moko stresemo v posodo kuhinjskega robota, ob robu potresemo sol. Naredimo jamico, vanjo nadrobimo kvas, dodamo sladkor in malce vode (od teh 200 ml, s katerimi bomo zgnetli testo). Pomešamo in kvasec potresemo z moko. Pravšnji bo, ko se bo izbočil, na njem pa bodo vidne drobne razpoke.
- Zdaj prilijemo preostanek vode in 50 ml odišavljenega olja. Testo gnetemo približno 10 minut na nižji hitrosti (najprej nekaj minut na 2 od 10, nato na 3 od 10), da postane prožno, svetleče in gladko ter se ne oprijemlje posode.
- Delovno površino namažemo s kapljico olja in nanjo preložimo testo. Oblikujemo ga v kroglo in vrnemo v posodo, ki smo jo očistili in rahlo premazali z oljem. Pokrijemo s plastično ali povoskano folijo in počakamo, da dvojno naraste.
- Pečico vključimo na 190 stopinj Celzija. Grozdje operemo in jagode ločimo od pecljev.
- Vzhajano testo spet predenemo na pult, premazan s kapljico olja, in razdelimo na dva dela. Oba oblikujemo v krogli.
- Pekač poškropimo s tretjino preostalega aromatiziranega olja in dobro razmažemo.
- Prvo kroglo testa raztegnemo z rokami v krog in jo razporedimo po dnu pekača. Testo pokapamo z drugo tretjino olja.
- Če se krči proti sredini, lahko še malo počakamo, da se sprostijo glutenske vezi, sicer pa ga kar posujemo z dvema žlicama sladkorja in obložimo s polovico grozdja. Ko ga bomo potisnili v testo, bo ostalo tam, kjer mora biti.
- Vzamemo drugo kroglo testa in ga raztegnemo čez grozdje, pri tem pa še s prsti zatisnemo s spodnjim delom testa ob robu pekača. Po vrhu pokapamo še z zadnjo tretjino olja in posujemo z dvema žlicama sladkorja. Potresemo s preostalo polovico grozdja in ga malo potisnemo navzdol.
- Pokrijemo s krpo in počakamo 20 minut, nato krpo odstranimo, pekač potisnemo v pečico in pečemo približno 50 minut.
- Pečeno dobroto prestavimo na ohlajevalno rešetko.
- Narežemo na koščke in ponudimo še malce toplo, pogača pa je izvrstna tudi naslednji dan.
Namig: Količino lahko podvojite in pogačo spečete v večjem pravokotnem pekaču, tole pa je bilo narejeno v okroglem pekaču s premerom 24 cm.
