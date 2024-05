Gremo na češnje: kakšna je sezona in koliko bomo odšteli za kilogram

Tudi letošnji pridelek briških češenj je močno skrojilo nestanovitno vreme. Po topli zimi je vegetacija prehitevala za približno dva tedna, a se je po dežju, ki je sledil, sezona začela tako kot običajno, morda kak dan prej. V Brdih, kjer pridelajo velik delež slovenskih češenj, so vremenskih nevšečnosti navajeni, pričakujejo, da bo letošnjega pridelka 20 ali celo 30 odstotkov manj kot v dobrih letinah. »Svoje sta naredila deževje in spomladanska pozeba,« nam je povedal Matej Drnovšček, predstavnik tretjega rodu, ki se na domači kmetiji v Vedrijanu pri Kojskem ukvarja s sadjarstvom. »Naši nasadi so sicer na višjih legah, zato pozeba do njih ni prišla, a tudi v fazi obiranja, zdaj smo približno na tretjini, nam jo vreme še lahko zagode. Zaradi dežja namreč plodovi popokajo, kar povzroči dodaten izpad pridelka.«

Drnovškovi, ki v svojih sadovnjakih naštejejo nekaj čez tisoč dreves češenj, ponujajo predvsem sveže plodove, pri tem pa skrbijo, da čim prej pridejo do končnega potrošnika. Če je kaj viška, pa jih predelajo v marmelado in sok. Kljub letošnjemu manjšemu pridelku kaže, da bo letina kakovostna, sladke plodove, ki jih bodo obirali do konca junija, pa Drnovškovi, tako kot drugi Brici, ponujajo po okoli 8 evrov za kilogram.

...

Kulinarično ustvarjanje

Dober mesec so torej na voljo sveže češnje, v tem času se jih do sitega najemo, seveda pa lahko iz njih pripravimo številne shranke. Skuhamo jih v kompot ali marmelado in spravimo v kozarce, imeniten je češnjev sok. Tako marmelade kot sok bodo še boljše, če češnje kombiniramo z drugim sadjem, recimo jagodami, malinami ali ribezom. Kdor rad eksperimentira, lahko poskusi pripraviti češnjevo vino ali natančneje vino, aromatizirano s češnjami. Recept je preprost: češnje prelijemo z izbranim vinom in pustimo stati kak mesec, potem precedimo. Po istem postopku pripravimo tudi žganje. Češenj seveda ne zavržemo, saj so prav okusne, seveda pa so namenjene zgolj odraslim.

Sicer pa okrogle rdeče plodove uporabimo za pripravo različnih sladic, z njimi nadevamo zavitke, zmešamo jih v testo za pito, kolač ali rjavčke, kot v današnjem receptu. Seveda pa češnje spadajo tudi v presne sladice, na primer sadne solate, nadvse primerne so tudi za okrasitev tort.

