Gospodinjski nasvet: kristal pomivamo na roke

Čeprav se morda zdi zamudno, je ročno pomivanje najboljši način za ohranjanje sijaja in preprečevanje poškodb na posodi in priboru iz dragocenejših materialov, kot je kristal. Toplota, trenje in detergent v pomivalnem stroju lahko povzročijo motnost ali praske na površini.

Kristalne kozarce in druge predmete pomijemo tako, da napolnimo umivalnik ali veliko plastično skledo z mlačno vodo. Dodamo nekaj kapljic blagega detergenta za posodo in dve skodelici belega kisa. Ta kombinacija bo učinkovito odstranila umazanijo, ne da bi poškodovala občutljivo površino kristala. Če pomivate v umivalniku, dno obložite z mehko bombažno brisačo, da zaščitite kozarce pred morebitnimi udarci in praskami. Kozarce namakajte približno minuto, kar bo omogočilo, da se umazanija zmehča in lažje odstrani. Nato jih nežno obrišite z mehko krpo iz mikrovlaken.

Kristalni kosi so čudovit okras na praznični mizi. FOTO: Suzi Media Production/Getty Images

Pravilno čiščenje je ključno za ohranjanje sijaja.

Obrišite do suhega

Po čiščenju kozarce sperite s tekočo vodo, da odstranite ostanke detergenta in kisa. Takoj jih osušite s čisto krpo, da preprečite nastanek vodnih madežev. Ti so pogosti, zlasti na območjih s trdo vodo, in zmanjšajo sijaj in lepoto kozarcev. Odstranimo jih s kisom, dve skodelici belega kisa malce segrejemo, saj bo tako učinkoviteje raztopil madeže. Nato nalijte kis v plastično skledo in vanjo potopite kristalne kozarce za tri minute. Potem jih osušite z brisačo. Če so madeži kljub temu še vidni, uporabite močnejša sredstva. Navlažite prst in ga potopite v sodo bikarbono, zobno kremo ali čistilo za zobne proteze ter nežno podrgnite po madežih. Ta sredstva so dovolj abrazivna, da odstranijo trdovratne madeže, vendar hkrati dovolj nežna, da ne poškodujejo kristala. Kozarce potem temeljito sperite in osušite.

Če jih pomivate v stroju, uporabite primeren program. FOTO: Damian Lugowski/Getty Images

Če je na kristalu trdovratna umazanija, ki je ne morete odstraniti z omenjenimi metodami, naredite pasto iz pol čajne žličke soli in belega kisa. Nežno jo namažite na površino kristala in pustite delovati deset minut. Medtem napolnite plastično posodo s toplo vodo in čajno žličko sode bikarbone. V mešanico položite kozarce in prelijte z belim kisom. Soda bikarbona in kis bosta reagirala in ustvarila mehurčke, ti pa bodo pomagali odstraniti umazanijo. Kozarce potem temeljito sperite in osušite.

Redno vzdrževanje in pravilno čiščenje sta ključna za ohranjanje sijaja in lepote kristala. Pomembno je tudi, da kozarce shranjujete v zaprtih omaricah, kjer bodo zaščiteni pred prahom in morebitnimi poškodbami.

Če bi radi kristal kljub temu pomivali v stroju, uporabite program za občutljivo posodo, cikel sušenja z vročim zrakom pa preskočite in raje obrišite kristal na roke. Kozarce oziroma druge kose položite v stroj dovolj daleč drug od drugega, da ne bodo trkali med seboj.