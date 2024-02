Glovo z novostjo, ki bo marsikoga presenetila

V zadnjih letih smo se začeli zavedati pomena lastnega zdravja in si prizadevati za preventivo ter iskati načine, kako ga kar najbolj krepiti. Seveda je za zdrav duh v zdravem telesu najlažje poskrbeti z redno športno dejavnostjo. Raziskava, ki so jo v preteklem letu opravili v Sloveniji, je pokazala, da sta daleč najbolj priljubljena športa pohodništvo in kolesarjenje, saj je možnosti za tovrstno rekreacijo resnično veliko. S pohodništvom se tako danes rekreativno ukvarja kar 72 % vprašanih, s kolesarjenjem pa 51 %.

