Gladko in brez gub: kako pravilno likati različne tkanine, ne da bi jih uničili

Da bi oblačilo dobro zlikali, najprej preverimo, iz katerega materiala je narejeno. Etikete na oblačilih vsebujejo pomembne informacije o priporočeni temperaturi likanja glede na vrsto tkanine. Če se jih držimo, se izognemo poškodbam in poskrbimo, da oblačila ostanejo v odličnem stanju.

Občutljive tkanine, kot je svila, je treba likati z notranje strani, da preprečite svetleče madeže. Če imate parni likalnik, likajte občutljive tkanine čez krpo. Za polnjenje parnega likalnika uporabite destilirano vodo. Čeprav je mikavno natakati vodo kar iz pipe, se bodo minerali, ki so v njej, sčasoma nabrali v likalniku in zapackali oblačila. Destilirana voda preprečuje te težave, saj je brez mineralov, kar podaljšuje življenjsko dobo likalnika in zagotavlja boljše rezultate pri likanju.

Izogibajte se krožnim gibom.

Zlikajte oblačila, ko so ta še vlažna. Tedaj se lažje zgladijo, saj para in toplota hitreje sprostita vlakna. Če nimate časa zlikati perila takoj po sušenju, si lahko pomagate s pršenjem oblačil z vodo iz pršilke.

S pravim pristopom bo likanje lažje in hitrejše. FOTO: Choreograph/Getty Images

Oblačilo vedno likajte po delih. Na primer: pri srajci začnite z ovratnikom, nadaljujte z manšetami in nato preidite na glavni del. Ta metoda omogoča natančnejše likanje in preprečuje nastanek dodatnih gub.

Likalna deska Najboljše rezultate dosežete z uporabo likalne deske. Ta zagotavlja stabilno in ravno površino, s tem pa natančno in enakomerno likanje. Uporaba mize ali drugih površin ne omogoča enakega pritiska in stabilnosti.

Hlače zgladite tako, da poravnate šive; začnite s pasom in žepi, nato pa se premaknite navzdol po vsaki hlačnici. Pri krilih in oblekah začnite pri pasu, okoli gub ali vzorcev likajte previdno proti robu. Likalnik nenehno premikajte; predolgo zadrževanje na enem mestu lahko povzroči ožgane madeže ali celo preluknja tkanino.

Temperaturo prilagodite vrsti tkanine. FOTO: Hayatikayhan/Getty Images

Vedno likajte v dolžino in se izogibajte krožnim gibom, saj lahko ti raztegnejo in deformirajo tkanino. Dolgi enakomerni gibi zagotavljajo gladko površino in ohranjajo obliko oblačila. Tista, ki so preveč občutljiva ali nerodna za polaganje na ravno površino, zlikajte navpično s paro; držite jih pokonci in pustite, da para deluje brez neposrednega stika.

Takojšnje obešanje ali zlaganje oblačil po likanju preprečuje nastanek novih gub. Ko zaključite likanje, oblačila takoj obesite na obešalnik ali jih skrbno zložite.