Genialen trik, kako v nekaj sekundah očistimo čevlje

Poleg vrtnarjenja, gradnje in opremljanja domov, na našem portalu pogosto tudi kaj očistimo. Od trdovratnega vodnega kamna v kopalnici do najrazličnejših madežev z oblačil, preprog in drugih površin. Pa tudi s čevljev. Tudi ti namreč vsake toliko časa potrebujejo temeljito čiščenje, saj jim na ta način krepko podaljšamo rok trajanja. Tokrat bomo reševali precej delikaten par, čevlje iz semiša. Pri čiščenju takšnih smo namreč velikokrat v precepu, kako se jih lotiti.

Več na deloindom.si.