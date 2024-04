Genialen trik, kako poskrbite, da bo vaše stanovanje res popolnoma brez prahu

Sesanja se navadno lotimo po tem, ko smo že pobrisali prah in očistili druge površine, ki se nahajajo na višini. Precej nelogično bi bilo, da se slednjih opravil lotimo kasneje, saj ob čiščenju prašni delci letijo povsod naokrog. Kljub naši natančnosti in naprednim funkcijam današnjih sesalcev, pa se vsega prahu včasih težko znebimo. Nekaterih kotičkov in skritih kotov s sesalcem preprosto ne dosežemo in tako v prostorih ostajajo skriti kosmi prahu, ki so odličen kraj za razvoj pršic.

