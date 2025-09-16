  • Delo d.o.o.
Fuge so idealno okolje za plesen

Ker ima rada vlago, ploščice po prhanju obrišemo do suhega; najlažje jih je očistiti z dvema poceni sestavinama, ki ju najdemo v vsaki kuhinji
Po 10–15 minutah fuge temeljito zdrgnite s staro zobno ščetko ali gobico. FOTO: Nani Rossetti/Getty Images

Po 10–15 minutah fuge temeljito zdrgnite s staro zobno ščetko ali gobico. FOTO: Nani Rossetti/Getty Images

FOTO: Spyarm/Getty Images

FOTO: Spyarm/Getty Images

Za blažje madeže zamešajte v razpršilki kis in vodo v enakem razmerju. FOTO: Miguel Alvarez Getty Images

Za blažje madeže zamešajte v razpršilki kis in vodo v enakem razmerju. FOTO: Miguel Alvarez Getty Images

Sodo zmešamo z vodo, da dobimo gosto pasto. FOTO: Geo-grafika/Getty Images

Sodo zmešamo z vodo, da dobimo gosto pasto. FOTO: Geo-grafika/Getty Images

Po 10–15 minutah fuge temeljito zdrgnite s staro zobno ščetko ali gobico. FOTO: Nani Rossetti/Getty Images
FOTO: Spyarm/Getty Images
Za blažje madeže zamešajte v razpršilki kis in vodo v enakem razmerju. FOTO: Miguel Alvarez Getty Images
Sodo zmešamo z vodo, da dobimo gosto pasto. FOTO: Geo-grafika/Getty Images
L. K.
 16. 9. 2025 | 16:44
A+A-

Priznajte, kolikokrat ste med prhanjem s kotičkom očesa zaznali majhne črne pike v fugah med ploščicami in pomislili, da bi jih zdaj pa že morali odstraniti? Pa je minil dan, mesec, leto, majhne črne pike pa so se samo še širile ...

Plesen je ena najpogostejših težav v kopalnici: rada ima vlažne in temne prostore, zato so tuši, kadi in ploščice njen idealni habitat. Najhuje je, če ne ostane samo na površini, pač pa prodre globlje v fuge. Rezultat bodo črne ali temno rjave črte, ki uničujejo videz kopalnice, obenem pa lahko predstavljajo tudi tveganje za zdravje.

Soda in kis

Čeprav je na trgu veliko kemičnih izdelkov, strokovnjaki trdijo, da je fuge še najlažje očistiti z dvema poceni sestavinama: s sodo bikarbono in alkoholnim kisom. Pravijo, da ta kombinacija obnovi belo barvo fugirne mase brez vseh možnih agresivnih kemikalij.

Soda bikarbona je blag abraziv, ki pomaga odstraniti obloge in madeže, ne da bi poškodovala površino. Poleg tega nevtralizira neprijetne vonjave in deluje kot naravno razkužilo. Alkoholni kis pa je tako ali tako znan po svoji kislosti, ki razgrajuje glivice in preprečuje njihovo ponovno širjenje. In ko se soda bikarbona in kis združita, pride do rahle kemične reakcije, ki le še okrepi čistilni učinek.

Sodo zmešamo z vodo, da dobimo gosto pasto. FOTO: Geo-grafika/Getty Images
Sodo zmešamo z vodo, da dobimo gosto pasto. FOTO: Geo-grafika/Getty Images

Za začetek odprite vsa okna in vrata. Če v kopalnici nimate oken, vklopite ventilator. Za manjše madeže zamešajte v razpršilki kis in vodo, in sicer v enakih razmerjih. Če se je plesen že močneje razvila, boste morali uporabiti nerazredčen alkoholni kis oziroma 3-odstotni vodikov peroksid. Nato pripravite pasto: nekaj žlic sode bikarbone zmešajte z malo vode, da dobite goste zmes. To nanesite na madeže plesni in pustite delovati približno deset minut.

Za blažje madeže zamešajte v razpršilki kis in vodo v enakem razmerju. FOTO: Miguel Alvarez Getty Images
Za blažje madeže zamešajte v razpršilki kis in vodo v enakem razmerju. FOTO: Miguel Alvarez Getty Images

Potem po pasti popršite še kis: ko se bodo sestavine odzvale, boste slišali rahel sikajoč zvok. Po približno od 10 do 15 minutah fugirno maso temeljito zdrgnite s staro zobno ščetko ali gobico. Če so predeli bolj prizadeti, postopek ponovite večkrat. Ko boste z rezultatom zadovoljni, čisto površino obrišite z vlažno krpo in na koncu še s suho, temeljito jo posušite – plesen pač ne more preživeti v suhih pogojih.

Po prhanju obrišite ploščice.

Redno zračite

Da bi se izognili nastanku plesni, kopalnico redno zračite, saj je para iz tuša tisti najpogostejši vzrok za njen nastanek. Med prhanjem ali kopanjem uporabite ventilator, po prhanju pa odprite vrata, da bo vlaga izparela. Po prhanju obrišite ploščice: nekaj potegov s krpo bo povsem dovolj, da boste preprečili kopičenje vlage.

FOTO: Spyarm/Getty Images
FOTO: Spyarm/Getty Images

Posebno pozornost posvetite silikonu med kadjo ter stenami in tlemi kopalnice. Če je plesen že pregloboko prodrla v silikon, ga je včasih še najbolje odstraniti in nanesti novo plast.

Razmislite tudi o impregnaciji fug: obstajajo zaščitna sredstva, ki zmanjšujejo absorpcijo vlage in preprečujejo ponovni pojav plesni. Vendar pa ta kemična sredstva uporabite le tedaj, ko je plesen že prizadela večje površine oziroma kljub rednemu čiščenju še kar naprej vztraja.

Črne ali temno rjave pike ne uničujejo le videza kopalnice, predstavljajo tudi tveganje za zdravje.

kopalnicačiščenjekisplesenalkoholni kisdomsoda bikarbonanaravna čistilafugevlagabakterijesodahigienastanovanje
