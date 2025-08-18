Francoski Citroën je predstavil posebno serijo: značaj, udobje in povezljivost

Francoski Citroën je predstavil posebno serijo modela C4, imenovano collection, ki prinaša osvežen dizajn, bogato serijsko opremo ter napredne digitalne rešitve. Kakor pravijo Francozi, ta avtomobil ni namenjen le vožnji od točke A do B, ampak vsem trenutkom med njima.

C4 v seriji collection izstopa z ekskluzivnimi 18-palčnimi platišči, elegantno dvobarvno streho in temnejšo zasteklitvijo zadnjih stekel, medtem ko rdeči poudarki vozilu dodajo značaj.

Piko na i doda logotip collection na zadku.

Citroën ostaja zvest svojemu poslanstvu – udobju. Sedeži v seriji collection zagotavljajo mehkobo, oblazinjena armaturna plošča z vzorcem ribje kosti poskrbi za vizualno toplino, kontrastni rdeči šivi pa dodajo kanček stilske drznosti. Posebno vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki udarcev učinkovito ublaži neravnine na cesti – od manjših lukenj do večjih valov.

Več praktičnosti in udobja

Poskrbeli so tudi za infozabavni sistem z 10-palčnim zaslonom visoke ločljivosti z brezžično povezavo z Android Auto in Apple CarPlay ter pametnim digitalnim asistentom, ki s pomočjo 3D-navigacije sam predlaga najboljšo pot glede na promet, stanje baterije in razpoložljivost polnilnic (če gre za električni model). Notranjost prinaša tudi več praktičnosti in udobja s prostoročnim vstopom in zagonom ter osvetlitvijo odlagalnega mesta na sredinski konzoli.

Citroën C4 collection je na voljo kot hibrid (145 KM) ali električar (156 KM, doseg 415 km po WLTP). Hibridna različica omogoča do 50 odstotkov mestne vožnje na elektriko in ne zahteva vtičnice, saj se polni sama, električni C4 pa obvlada hitro polnjenje z močjo do 100 kW, poleg tega pa ima funkcijo V2L, ki omogoča napajanje zunanjih naprav, od prenosnika do kamping opreme. Za piko na i poskrbi pametni sistem za polnjenje, ki omogoča enostavno nastavitev napolnjenosti do 80 odstotkov, s čimer lahko podaljšamo življenjsko dobo baterije.

Vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki udarcev blaži neravnine na cesti.

Za posebno serijo collection, ki je že na voljo za naročilo v Sloveniji, je treba doplačati 840 evrov v primerjavi z nivojem opreme plus. Začetna cena tako znaša 25.240 evrov oziroma 23.740 evrov v primeru Citroënovega financiranja.