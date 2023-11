FOTO: Pokukajte v čudovit dom, kjer živi priljubljena ljubljanska gostinka

"Res mi je všeč, da se v naši hiši ljudje dobro počutijo. Da pridejo sinovi ali pa hčerkini prijatelji in sošolci k nam domov in so skorajda vsako popoldne pri nas. Vrata so vsem odprta. Všeč jim je igralnica s plezalno steno, pa trampolin zunaj na vrtu. Že večkrat se je zgodilo, da sva najina otroka odpeljala na popoldanske dejavnosti, v hiši pa so ostali še štirje otroci. Se z možem spogledava in rečeva 'pa saj nobeden od teh ni najin'," v smehu pove Darja Končarevič, ki je na obisk povabila tudi nas.

Darja je vodja štirih ljubljanskih gostinskih lokalov (dveh kavarn Bazilika in dveh solatnih barov Bife). Povsod je rdeča nit okusna in zdrava ponudba, ki vedno znova prepriča redne stranke. Je tudi avtorica dveh knjig, Toplo priporočam in Vsi za mizo, za kateri težko rečemo, da sta le kuharski, saj nas avtorica v njih navdihuje tudi za prijetna druženja s prijatelji.

V družbi je znana po tem, da rada gosti, da se rada zadržuje v kuhinji in zato ni nič čudnega, da je prav kuhinja osrednji prostor hiše, kjer z družino živi 13 let. Njihov dom je malce ven iz Ljubljane, kar je bilo za dekle, ki prihaja z Viča, kar sprememba, prizna. Tudi na boljše - eden od mnogih plusov je recimo bližina narave. »Tu se res dobro počutimo.«