FOTO: Najlepše svetle superge za pomlad in poletje 2024

Svetle oziroma najbolje kar čisto bele superge so eden ključnih kosov pomladno poletne kapsulne garderobe. Obutev, pri kateri se ni treba ozirati na trende, saj sodijo med večne kose, zaradi nevtralnega videza olajša marsikatero kombinacijo. A letos se lahko poigramo tudi z nekoliko drugačnimi različicami in ne govorimo samo o povsem belih supergah, temveč tudi takšnih, ki združujejo bež, kremno in belo barvo.

To sezono so veliko vrnitev doživele retro superge, ki so izredno ozke, recimo modela Onitsuka Tiger in Adidas Samba, s svojimi modeli, a podobnega videza pa so jim sledili tudi pri Miu Miu, Loewe in seveda Zari. A previdno, tak model superg ne pristaja prav vsakemu. Zato je morda pred nakupom na spletu smiseln dvojni pomislek ali še bolje, obisk trgovine.

Bele superge lahko kombiniramo praktično na vse, od svetlega jeansa, pletenih dolgih oblek, kratkih hlač do dolgih lahkih kril. Lepo se vključijo v povsem elegantne kombinacije kot seveda lahkotno športne. Preverite izbor najlepših TUKAJ - na Onaplus.si.