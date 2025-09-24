Nujno branje! To so naši fantastični nasveti za boljši seks

Številne napake v postelji je mogoče zlahka preprečiti z nekaj znanja, komunikacije in samozavesti ter tako izboljšati spolno izkušnjo. Tu je nekaj fantastičnih nasvetov, ki med rjuhami vsakemu pridejo prav.

Z masturbacijo spoznajte telo

Masturbacija ni zgolj dejanje zadovoljevanja, je način, kako spoznati, kaj vas vzburja, kateri dotiki so vam prijetni in kako se vaše telo odziva na različne dražljaje.

To znanje lahko uporabite tudi v intimnih odnosih v dvoje.

Posvetite se predigri

Predigra ni izguba časa. Počasi in pozorno pripravite telo ter um, saj dobro pripravljeno telo bolj uživa v samem aktu, kar je nedvomno opaziti.

FOTO: Nd3000/Gettyimages

Odprto izražajte svoje želje

Ne pričakujte, da partner ve, kaj si želite. Če odkrito poveste, kaj vam je všeč ali kaj bi radi preizkusili, bo seks za oba bolj zadovoljujoč in boste preprečili morebitne frustracije.

Ugotovite, kaj je partnerju všeč

Če partnerja vprašate, kaj mu je najbolj všeč, s tem pokažete skrb in zanimanje za njegov užitek. To krepi zaupanje in poglablja intimnost.

Ohranjajte spolno željo

Če vas seks pogosto ne zanima, boste težko ohranili strast in energijo v odnosu. Vzdrževanje spolne želje je ključno za dolgoročno povezanost in zadovoljstvo.

FOTO: Dmitry Belyaev/Gettyimages

Ne osredotočajte se le na orgazem

Seks ni tekmovanje, orgazem pa ni edini cilj. Uživajte v dotikih, poljubih, razvajanju in v povezavi, ki se gradi skozi celoten akt.

Sprejmite povratne komentarje

Če partner izrazi, kaj mu je bilo všeč ali kaj ne, tega ne jemljite osebno. Na povratne informacije glejte kot na priložnost, da postanete še boljši ljubimec, ne pa kot na kritiko vaših sposobnosti.

Bodite odprti za eksperimentiranje

Nova doživetja so lahko zabavna in osvežujoča. Ne bojte se preizkušati novih položajev, iger ali fantazij, tako boste ohranili vzburjenje in preprečili rutino.

Uživajte v dajanju užitka

Aktivno sodelovanje pri zadovoljevanju partnerja, na primer z oralnim seksom, kaže, da cenite skupno izkušnjo, povečuje privlačnost ter krepi povezanost.

Delajte na pozitivnem odnosu do svojega telesa

Če se ob svojem telesu počutite neprijetno ali negotovo, se boste težje sprostili. S sprejemanjem sebe in svojega telesa boste samozavestnejši in zato privlačnejši.

Pridobite znanje in izkušnje o spolnosti

Branje, raziskovanje in odprt pogovor o spolnosti pomagajo bolje razumeti svoje telo, odzive in tehnike, ki delujejo. Znanje prispeva k bolj zadovoljujočemu odnosu.

FOTO: Gettyimages

Spremljajte spremembe v partnerjevem pogledu na intimnost

Upad zanimanja je lahko znak, da seks postaja dolgočasen ali da ne prinaša užitka. Kakovosten seks pomaga dolgoročno ohranjati strast v odnosu.

Bodite pozorni na signale po seksu

Če je partner po intimnosti tih, odmaknjen ali nezainteresiran, je možno, da mu nekaj ni bilo po volji. Bodite pozorni in se skušajte o tem iskreno pogovoriti.

Premagajte sram, ki izvira iz vzgoje

Če ste odraščali v konservativnem okolju, kjer je bila spolnost tabu, je možno, da vas spremljajo občutki krivde ali tesnobe. Odmikanje od teh prepričanj vam bo omogočilo polnejše in svobodnejše spolno življenje.

FOTO: Gettyimages

Doživljajte seks kot celostno izkušnjo

Uživajte v vsaki fazi: od predigre do intimnih trenutkov po spolnem aktu. Z osredotočanjem zgolj na konec omejujete zadovoljstvo in povezanost.