Nujno branje! To so naši fantastični nasveti za boljši seks

Številne napake v postelji je mogoče zlahka preprečiti z nekaj znanja, komunikacije in samozavesti ter tako izboljšati spolno izkušnjo. Tu je nekaj fantastičnih nasvetov, ki med rjuhami vsakemu pridejo prav.
Masturbacija ni zgolj dejanje zadovoljevanja, je način, kako spoznati, kaj vas vzburja, kateri dotiki so vam prijetni in kako se vaše telo odziva na različne dražljaje.
To znanje lahko uporabite tudi v intimnih odnosih v dvoje.
Predigra ni izguba časa. Počasi in pozorno pripravite telo ter um, saj dobro pripravljeno telo bolj uživa v samem aktu, kar je nedvomno opaziti.
Ne pričakujte, da partner ve, kaj si želite. Če odkrito poveste, kaj vam je všeč ali kaj bi radi preizkusili, bo seks za oba bolj zadovoljujoč in boste preprečili morebitne frustracije.
Če partnerja vprašate, kaj mu je najbolj všeč, s tem pokažete skrb in zanimanje za njegov užitek. To krepi zaupanje in poglablja intimnost.
Če vas seks pogosto ne zanima, boste težko ohranili strast in energijo v odnosu. Vzdrževanje spolne želje je ključno za dolgoročno povezanost in zadovoljstvo.
Seks ni tekmovanje, orgazem pa ni edini cilj. Uživajte v dotikih, poljubih, razvajanju in v povezavi, ki se gradi skozi celoten akt.
Če partner izrazi, kaj mu je bilo všeč ali kaj ne, tega ne jemljite osebno. Na povratne informacije glejte kot na priložnost, da postanete še boljši ljubimec, ne pa kot na kritiko vaših sposobnosti.
Nova doživetja so lahko zabavna in osvežujoča. Ne bojte se preizkušati novih položajev, iger ali fantazij, tako boste ohranili vzburjenje in preprečili rutino.
Aktivno sodelovanje pri zadovoljevanju partnerja, na primer z oralnim seksom, kaže, da cenite skupno izkušnjo, povečuje privlačnost ter krepi povezanost.
Če se ob svojem telesu počutite neprijetno ali negotovo, se boste težje sprostili. S sprejemanjem sebe in svojega telesa boste samozavestnejši in zato privlačnejši.
Branje, raziskovanje in odprt pogovor o spolnosti pomagajo bolje razumeti svoje telo, odzive in tehnike, ki delujejo. Znanje prispeva k bolj zadovoljujočemu odnosu.
Upad zanimanja je lahko znak, da seks postaja dolgočasen ali da ne prinaša užitka. Kakovosten seks pomaga dolgoročno ohranjati strast v odnosu.
Če je partner po intimnosti tih, odmaknjen ali nezainteresiran, je možno, da mu nekaj ni bilo po volji. Bodite pozorni in se skušajte o tem iskreno pogovoriti.
Če ste odraščali v konservativnem okolju, kjer je bila spolnost tabu, je možno, da vas spremljajo občutki krivde ali tesnobe. Odmikanje od teh prepričanj vam bo omogočilo polnejše in svobodnejše spolno življenje.
Uživajte v vsaki fazi: od predigre do intimnih trenutkov po spolnem aktu. Z osredotočanjem zgolj na konec omejujete zadovoljstvo in povezanost.