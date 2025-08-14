Evropa spet z malimi avti?

Majceni avtomobili so bili nekoč v Evropi priljubljeni, ampak to so bili drugi časi. Čeprav so različne analize kazale, da bi morali imeti zaradi vse večjih mest potencial, ni bilo čisto tako. Bolje so se prodajali malce večji, okoli štiri metre dolgi, s katerimi so kupci ob prostoru za štiri le dobili nekaj več prtljažnika, po drugi strani pa niso bili bistveno dražji od mini modelov.

S slednjimi so proizvajalci ekonomijo obsega poskušali doseči tako, da so izdelovali po več sorodnih modelov na enaki osnovi. Spomnimo se kombinacij ford ka/fiat 500, volkswagen up/škoda citigo/seat mii, toyota aygo/peugeot 108/citroën C1, renault twingo/seat forfour in še kaj bi se našlo. A večina jih je šla v pokoj. Industrija je navajala različne razloge, predvsem ekonomske, češ da je takšen avtomobil ob okoljskih in varnostnih zahtevah predrag ipd. Ali jim povsem verjamemo, je druga stvar.

Tovrstnih avtomobilov (3,5–3,8 metra) na klasični pogon je v prodaji le še za vzorec. Toyota ima model aygo X, tu so še kia picanto, hyundai i10, mitsubishi spacestar; skupaj predstavljajo komaj 1,4 odstotka slovenskega trga, kar je podoben delež, kot ga imajo prestižni avtomobili luksuznega razreda.

Zniževanje izpustov

Toda proizvajalci morajo zmanjšati izpust ogljikovega dioksida, kar v prevodu pomeni manjšo porabo. Zahteva za povprečni izpust CO 2 95 g/km je bila pod pritiskom avtomobilske industrije sicer časovno zrahljana na triletno obdobje do leta 2027, kar pa je tudi že blizu.

Najhitreje se povprečni izpust zmanjšuje z električnimi avtomobili. Na naš trg je nedavno pripeljal cenovno ugodni kitajski mini električni model leapmotor T03. Tu je že tudi zelo sposobni Hyundaijev električni inster, ki sicer ni tako poceni, tudi dosedanji evropski tekmec električni fiat 500e morda ravno zaradi višje cene ni najbolj uspel na trgu. Sicer trenutna subvencija 7200 evrov opazno zniža končno ceno, a nanjo morda ne bo mogoče večno računati.

Volkswagen ID.1 (morda bo imel drugo ime) je prototipna napoved nemškega mini električnega avtomobila za leto 2027. FOTO: Gašper Boncelj

Evropejci bodo s cenejšo ponudbo najprej odgovorili konec leta, ko naj bi Renault v novomeškem Revozu začel izdelovati novega električnega twinga, na enaki tehnični osnovi naj bi mu razmeroma hitro sledila modela znamk Nissan in Dacia. Volkswagen je že predstavil svoj ID.1, ki na koncu morda niti ne bo imel tega imena, se pa zdi, da so z njim časovno najbolj v zaostanku, načrtovan je šele za leto 2027. Honda, ki ji najprej zaradi previsoke cene ni uspelo z malo hondo e, je prikazala študijo naslednjega majcenega električnega modela. Iz Azije, posebej iz Kitajske, utegnemo ugledati še kaj.

Japonski zgled

Kot je pred časom večkrat govoril zdaj že nekdanji Renaultov direktor Luca de Meo, bi morala Evropa slediti japonskemu modelu t. i. avtomobilov kei, ki so manj obdavčeni, ker imajo majhno prostornino motorja in bistveno manjše zunanje mere. Kei je lahko dolg le 3,4 metra, prostornina motorja je pri termični izvedbi omejena na 660 kubičnih centimetrov, največja moč pa je po dogovoru proizvajalcev 46 kW. Na Japonskem predstavljajo četrtino celotnega trga avtomobilov.

Podobno meni Stellantisov predsednik John Elkann, ki je izjavil, da Evropa potrebuje lastno različico japonskih vozil kei ​z omejitvami pri velikosti in motorju, pri katerih so davki in stroški zavarovanja nižji. Vendar je vprašanje, ali bi Evropa res spustila davke na takšne avtomobile.

2027 bo leto, ko bo na trgu več evropskih električnih mini modelov.

Prizadevanje za lobiranje je usmerjeno tudi v predpise EU2 (GSR2), ki predpisujejo varnostne elemente, kot so stranske zračne blazine, tipala, ki zaznajo, ali je voznik zaspal, opozorilo pred prečkanjem voznega pasu in temeljitejši testi trčenja. Zaradi uresničevanja teh zahtev naj bi bili avtomobili težji in dražji, lobisti pa trdijo, da ni potrebe po določenih varnostnih zahtevah, denimo za trke pri veliki hitrosti, ko gre za majhne avtomobile, ki so zasnovani za mesta. Želijo povsem novo kategorijo, imenovano M0 ali e-avto, kar naj bi podpiralo tudi evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev Acea.

Direktor strateškega razvoja pri varnostnem konzorciju EuroNCAP Matthew Avery opozarja, da je nesmiselno govoriti, da mini avtomobili ne bi bili vključeni v nesreče na avtocestah: »Kitajci v Evropo uvajajo avtomobile, ki dobivajo ocene z največ, to je petimi zvezdicami.« Po njegovem proizvajalci lahko odstranijo nekatere varnostne sisteme, a je hkrati opozoril, da bodo testi in ocene varnosti Euro NCAP ostali nespremenjeni: »Naša naloga je samo reči, ta avto je varnejši od tistega.«