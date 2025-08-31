Evropa električarje še podpira, takšne so subvencije

Električni avtomobili so na trgu že več let, že dolgo jih države tako ali drugače podpirajo. Na različne načine, predvsem pa s subvencijami pri nakupu. Subvencije so urejene različno, ne trajajo stalno, nekatere države so jih ukinile ali jih bodo kmalu, druge jih začasno opuščajo, tretje jih po ukinitvi uvajajo znova.

V Nemčiji so podjetja pri nakupu električarjev dobila le nekatere davčne olajšave. FOTO: Patrick Pleul/Reuters

Slovenija že več let subvencionira nakup povsem električnih avtomobilov, že nekaj let pa subvencije ne veljajo več za priključne hibride. Podpora je s kratkimi prekinitvami med posameznimi razpisi na voljo za pravne in za fizične osebe. Za slednje bo prek Borzena znova na voljo od septembra, višina nepovratne spodbude pa bo takšna kot doslej, 7200 evrov za električni avto s ceno do 35 tisoč evrov, 6500 evrov za tiste, ki stanejo od 35 do 45 tisoč evrov, in 4500 evrov, če je cena od 45 do 65 tisočakov. Subvencionirajo tudi nakup rabljenega električnega avtomobila, ki ni starejši od treh let, odvisno od cene z 2000 ali 3000 evri. Pri pravnih osebah, za katere je višina subvencij enaka, so še druge ugodnosti, na primer, da za zasebno uporabo službenega električnega vozila do leta 2030 ni treba plačevati bonitete in da podjetje pri nakupu lahko uveljavlja vstopni davek.

Kako je drugod po Evropi?

Največja in avtomobilsko najmočnejša Nemčija je šokirala, ko je pred koncem leta 2023 zaradi fiskalnih težav nenapovedano popolnoma odpravila subvencije, ki jih je prej kar nekaj let namenjala tako za električna vozila kot za priključne hibride. Do danes jih niso vrnili, so pa podjetjem, ki jih kupujejo, namenili nekatere davčne olajšave.

Marsikdo si električnega avtomobila ne more privoščiti. V tej smeri je s t. i. socialnim lizingom poskušala Francija, a so shemo v začetku leta 2024 zaradi proračunskega varčevanja, pa tudi zaradi prevelikega povpraševanja, ukinili. Zdaj jo menda pripravljajo na novo: ljudje z relativno nizkimi dohodki naj bi bili upravičeni do ugodnega najema električnega avtomobila, na mesec bi odšteli 140 evrov ali nekaj manj. V prejšnji shemi so plačevali še manj.

V nekaterih evropskih državah je pri podelitvi subvencij pomemben tudi izvor vozila. FOTO: Str/AFP

Velika Britanija je pred časom subvencije povsem ukinila, lani pa je proizvajalcem zapovedala, da morajo določen delež prodaje ustvariti z električnimi avtomobili. Zdaj so znova dodali nekaj državnega denarja za nakup električnega avtomobila, od 1500 do 4000 evrov. Proizvajalec mora državi dati podatke, kje in kako (ekološko gledano) je bilo vozilo oziroma njegova baterija izdelano. Do subvencije so kupci upravičeni, če gre za avtomobili s ceno do 43 tisoč evrov. Podobno so že prej ukrepali Francozi, ko Renaultova dacia spring zaradi proizvodnje na Kitajskem ni bila upravičena do subvencije.

Subvencije predvsem za električne, vse manj za priključne hibride.

Ravno dobro je subvencije za električne avtomobile znova uvedla Italija, namenjene so fizičnim osebam in malim podjetjem, ki imajo sedež v večjih urbanih okoljih. Pogoj je, da z njimi zamenjujejo avtomobil, ki ima okoljski standard do evra 5 (ti avtomobili so se prodajali do konca leta 2015, zdaj velja za nove evro 7). Pri ceni vozila je zgornja meja 42 tisoč evrov, subvencija znaša do 10 tisoč evrov za fizične osebe in 20 tisoč za podjetja. Ni več subvencij za priključne hibride in za varčne avtomobile s termičnim pogonom.

Na Hrvaškem je bilo s subvencijami doslej vse skupaj dokaj nenavadno, niso imeli rednih razpisov oziroma so močno zamujali, dogajalo se je celo, da so razpisana sredstva ponudili tako, da so se zanje potegovali zastopniki in jih v hipu razgrabili. Zdaj je nared nov razpis, subvencija bo, odvisno od cene, znašala do 9000 evrov za električne avtomobile in do 5000 za priključne hibride. Skupno bo na voljo 21 milijonov evrov, je pa nenavadno, da je spodbuda na voljo le za podjetja in obrtnike, ne pa za fizične osebe.

Letos že skoraj 3300 Kot so nam odgovorili na Borzenu, je bilo letos odobrenih 3281 subvencij za električna vozila, fizičnim osebam 2017, pravnim pa 1264. Skupna številka je precej večja kot lani, ko jih je bilo skupaj dodeljenih 1412. Če subvencije prevedemo v prodane avtomobile, to pomeni, da so največ električnih avtomobilov letos prodale znamke Tesla, Volkswagen, Hyundai, Cupra, Renault, BMW, Škoda, Audi, Citroën in MG.

Moramo omeniti Norveško, ki je blizu cilju, da bodo vsi novi avtomobili električni, lani, na primer, je bil ta delež 89-odstoten. Seveda so jih kar nekaj let močno podpirali, na različne načine, tudi pri cestninah. Če se ozremo le na davke, so bili tam med drugim oproščeni davka na dodano vrednost, po drugi strani so bili davčno bolj obremenjeni avtomobili s termičnim pogonom. Električni avtomobili so DDV še oproščeni, vendar le do cene 42 tisoč evrov, nekaj dodatnega davka pa morajo že od leta 2023 plačati na maso, na primer, če avto tehta 1700 kilogramov, to dodatno stane 1400 evrov.