Estetika doma: nostalgija v sodobni preobleki (FOTO)

Medtem ko so se sodobne smernice dolgo zanašale na oster industrijski minimalizem in elegantne, visokotehnološke zaključke, se mnogi vračajo k udobnim kuhinjam iz preteklosti. Izžarevale so domačnost, kar je v popolnem nasprotju s hladno in sterilno estetiko, ki je prevladovala v zadnjem času.

Ljudje vse bolj hrepenijo po prostorih, polnih toplih tonov, vzorcev na tekstilu in naravnih materialov. Skrivnost uspešne oživitve je v mešanici nostalgije in sodobnega dizajna, v posodobitvi elementov. Obstaja nekaj načinov, s pomočjo katerih boste v sodobni prostor vključili starinske elemente in dosegli pridih nostalgičnosti.

Topli odtenki

Eden bolj prepoznavnih elementov, ki jih lahko brez težav vključimo, so omarice s steklenimi vrati, ki soustvarjajo prijeten in urejen videz. Vračajo se tudi pulti iz konkretnega masivnega lesa, ki v prostor vnesejo domačnost.

Sterilne barve, bela in siva, predolgo prevladujejo v naših kuhinjah. Zdaj prihaja čas toplih odtenkov, zemeljsko rjave, terakote in zamolklo rumene, v teh barvah naj bodo kuhinjske omarice, stene, dekorativni dodatki. V nasprotju z včasih preveč kričečimi odtenki, s katerimi so znali ljudje močno pretiravati, se tople barve odlično zlijejo z naravnimi materiali in tudi sodobnimi aparati.

Masiven pult je pravzaprav nujen element za retro videz. FOTO: Javier Sanchez Estevez/Getty Images

V iskanju popolne mešanice udobja in prefinjenosti bo primerna tudi vključitev elementov, kot so posamezne in odprte police, bakrene posode, obešene na stojala, očarljive zavese na oknih ...

Medtem ko so bila, denimo, 90. leta znana po drznih tapetah in vzorcih, je zdaj vse bolj subtilno. Namesto tega, da cele stene polepimo s cvetličnimi motivi, bo povsem dovolj, da se vzorci vidijo na zavesah, oblazinjenih klopeh ali prtih. Te majhne, nevpadljive, ​​a še kako pomembne spremembe bodo vzbudile ravno pravšnjo mero nostalgije.

Venček pripomočkov, s katerim se približamo kuhinji iz preteklosti. FOTO: Svetl/Getty Images

Tudi pri lesenih omaricah je podobno ... Dovolj bo že izbira svetlejšega lesa. Vrnitev naravnega lesa bo v kuhinji pričarala toplino, izbira sodobnih ročajev pa bo dala lesenim omaricam bolj svež in moderen videz.

Ljudje si želijo, da njihove kuhinje ne bi bile kot sterilno razstavišče.

Staro in novo

Še en nasvet, ki bo povzročil učinkovito ravnovesje, predvsem pa bo marsikomu pomagal: govorimo o prepletu najsodobnejših kuhinjskih pripomočkov ter drugih sodobnih rešitev z vintage estetiko. Ključ je torej v mešanici nostalgije in sodobnega dizajna.

Mešanje materialov oziroma starega in novega je z ustreznim odmerkom estetike, predvsem pa razuma, dobitna kombinacija: ne potrebujete veliko znanja in dosegli boste dinamičen in zanimiv prostor.

Oživitev takšnih kuhinj ima sicer globlji motiv: gre za vrnitev k ideji o domu kot prostoru topline, povezanosti in pristnosti. V času, ko postaja dom pomembnejši, kot je bil kadar koli, si ljudje želijo, da bi postale njihove kuhinje prostori domačnosti in povezanosti, ne pa neko sterilno razstavišče.