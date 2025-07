Erotični trend, ki lahko usodno poškoduje možgane

Strokovnjakinja za spolno zdravje opozarja, da ne obstaja varen način za izvajanje erotičnega davljenja, ki postaja vse bolj pogosta praksa, in poudarja, da je ta bolj problematična, kot se ljudem zdi.

V eni od raziskav je 61,3 odstotkov vprašanih priznalo, da je v pornografskih posnetkih njihovo pozornost pritegnilo spolno davljenje (angl. choking).

Ta oblika erotične zabave ni razširjena le v pornografiji, temveč očitno tudi v resničnem življenju.

Časopis The Guardian piše, da je davljenje med seksom postalo normalizirano do te mere, da se ga ne obravnava več kot problematičnega.

Psihologinja in strokovnjakinja za spolno zdravje Jane Meyrick z Univerze Zahodna Anglija pa opozarja:

»Ni varnega načina tega početja. Ni varne količine krvi ali kisika, ki bi ju bilo mogoče iz zabave odvzeti možganom.«

FOTO: Gettyimages

Po raziskavi, ki jo je izvedel Inštitut za proučevanje davljenja (Institute for Addressing Strangulation), je več kot tretjina oseb, starih od 16 do 34 let, že okusila to obliko zabave.

Da se je v praksi že srečalo s to prakso, je priznalo 16 odstotkov vprašanih, starih od 35 do 54 let, medtem ko je delež pri osebah, starejših od 55 let, znašal le tri odstotke, še poroča The Guardian.

»Večje akademske študije med študenti v ZDA in Avstraliji kažejo, da je ta številka še višja,« je pojasnila Meyrickova. »To je med mladimi postalo normalizirano vedenje in se ne dojema več kot nekaj spornega, sploh pa ne kot nevarnega.«

Vendar ima spolno davljenje lahko negativne posledice. Od manjših zdravstvenih zapletov, kot so pokanje kapilar v obrazu, hripav glas ali težave s požiranjem, do resnejših zdravstvenih tveganj, navaja WebMD, kjer kot posledice izpostavljajo depresijo, posttravmatsko stresno motnjo (PTSM) in težave s spominom.

FOTO: Gettyimages

V najhujšem primeru, kadar se na arteriji v vratu, ki oskrbujeta možgane s krvjo, vrši prevelik pritisk, lahko pride do smrti.

Zdravniki svetujejo, da je treba, če oseba, ki sodeluje pri spolnem davljenju izgubi zavest, ne more dihati in ne more govoriti, takoj poiskati nujno medicinsko pomoč.