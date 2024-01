Enostavna rešitev, kako v kapuco potegniti vrvico, ki je med pranjem ušla ven

V zadnjih desetletjih so izjemno priljubljeni puloverji s kapuco. Predvsem jih obožuje mlada generacija, zaradi praktičnosti in udobja takšnih mehkih oblačil pa ima vsaj enega v omari tudi skoraj vsak pripadnik odrasle generacije. So odlična uniforma za preživljanje časa doma ali pa, ko se odpravimo na kakšen izlet v naravo. Kapuca namreč vedno pride prav, da si jo poveznemo čez glavo, če nas zebe v ušesa, se želimo izogniti dežju ali soncu.

