Elektrifikacija: podaljševalnik dosega kot odgovor na želje kupcev

Ko se govori o Kitajski in tamkajšnjem razcvetu električnih avtomobilov, je pogosto vtis, da ti vozijo povsem na elektriko. Vendar med tovrstne izdelke, ki jim pravijo vozila na novo energijo (z angleško kratico NEV), sodijo še priključni hibridi in vse bolj tudi njihova nadgradnja, t. i. podaljševalniki dosega.

1000 km naj bi prepeljali podaljševalniki dosega.

Povsem električni avtomobili imajo le baterijo in elektromotor, doseg je odvisen le od zmogljivosti baterije oziroma učinkovitosti električnega pogona. Priključni hibridi imajo kombinacijo električnega pogona in motorja z notranjim zgorevanjem, imajo posodo za gorivo, pa tudi priključek za polnjenje (nekoliko manjše) baterije. Ko je polna, lahko okoli 100 kilometrov (v nekaterih kitajskih primerkih že 200) prevozijo samo na elektriko, nato pa še več sto kilometrov v hibridnem načinu, ko glavnino dela opravlja klasični motor, elektromotor pa mu pomaga.

Za kaj sploh gre?

Podaljševalniki dosega so nekakšna njihova nadgradnja. Avtomobil ima tako električni kot bencinski motor, ki pa ima drugačno vlogo: večinoma ni pogonski, temveč deluje kot generator električne energije. Baterija je manj zmogljiva kot v čistem električarju, a bolj kot v priključnem hibridu. Če je napolnjena, lahko avtomobil samo na elektriko iz baterije prevozi tudi 400 kilometrov, potem pa se vključi bencinski motor, ki mu zagotavlja dodatno energijo, s čimer lahko skupno prevozi še precej več.

Catlova baterija freevoy obeta velik tržni pospešek za priključne hibride in podaljševalnike dosega. FOTO: Catl

Priključni hibridi in podaljševalniki dosega povsod niso bili deležni odobravanja. Medtem ko so jim kitajske oblasti naklonjene, so bile evropske okoljske organizacije do njih doslej odklonilne, češ da gre za zavlačevanje v prehodu na popolno električnost; podobno razmišljajo nekateri kitajski proizvajalci, kot je Nio, ki imajo le popolnoma električne avtomobile. Večina pa hoče kupcem ponuditi vse, kar si želijo, saj so sredi cenovne vojne, ki ogroža njihovo dobičkonosnost. Priključni hibridi in podaljševalniki dosega jim ponujajo tudi način, kako se izogniti trgovinskim oviram pri širitvi v Evropi, ki je uvedla carine le na baterijska električna vozila iz Kitajske.

Prodaja raste

Po podatkih združenja kitajskih avtomobilskih proizvajalcev (CPCA) je bilo lani na Kitajskem prodanih skoraj 11 milijonov avtomobilov na novo energijo (NEV). Glavnino so ustvarili baterijski popolnoma električni avtomobili, ki so jih prodali 6,3 milijona ali 23 odstotkov več kot leta 2023, prodaja priključnih hibridov je znašala 3,4 milijona vozil (79 % rast), prodaja podaljševalnikov dosega pa 1,2 milijona (71 % rast). Ponudba slednjih se na Kitajskem šele krepi: letos naj bi priključni hibridi in podaljševalniki dosega skupaj zasedali le nekaj manj trga kot povsem električni avtomobili.

Nekateri nasprotniki menijo, da je to zavlačevanje zelenega prehoda.

Največji svetovni proizvajalec baterij, kitajski Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), je pripravil posebno baterijo freevoy za priključne hibride in podaljševalnike dosega. Vgrajevali naj bi jo v 30 modelov različnih kitajskih proizvajalcev, kot so Geely, Chery, GAC, Voyah (Dongfeng). Nam kar dobro znani Geely je na razstavi v Šanghaju pri znamki Lynk & Co predstavil suv 900, ki naj bi kot podaljševalnik dosega skupno zmogel kar 1300 kilometrov, Chery pa je pod znamko Omoda na nekaterih evropskih trgih že začel prodajati »superhibrid« omodo 9 s podobnim dosegom.

Kaj pa Zahod?

V Šanghaju je takšen pogon v modelih za Kitajsko napovedal tudi koncern Volkswagen, ki poskuša zajeziti tamkajšnji padec prodaje. Nakazal ga je s konceptom VW ID era, ki naj bi imel 1000 kilometrov dosega. Je pa Volkswagnov tehnični šef Kai Grünitz izjavil, da bodo to pogonsko tehniko uporabili tudi v Evropi. »S podaljševalnikom dosega lahko 80 odstotkov časa vozite na baterijski pogon, če pa se resnično želite peljati na dolge razdalje, imate polnilnik v avtomobilu,« je dejal za Independent.

Volkswagen ID era je bil na razstavi v Šanghaju napovedan kot prvi podaljševalnik dosega te znamke. FOTO: Go Nakamura/Reuters

Podaljševalniki dosega sicer niso nekaj čisto novega. V nekem pogledu so bili to nekoč že chevrolet volt, BMW i3 rex in mazda MX-30 rev. Bencinski motor vlogo generatorja opravlja tudi v Nissanovi pogonski izvedbi e-power (v Evropi v modelih qashqai in x-trail), vendar je tam baterija zelo majhna, nima zunanjega polnjenja, ne gre za podaljševalnik dosega. Je pa podaljševalnik dosega morebitne prihodnosti predstavil Renault s konceptom embleme, v katerem vlogo generatorja elektrike namesto bencinskega motorja opravljajo vodikove gorivne celice.