Električna micra je v marsičem posebna

Nissan je razkril novo izvedbo dolgoletnega malega modela nissan micra. Še vedno je majhna, nekaj manj kot štiri metre, sprememba pa je v pogonu: zdaj je to popolnoma električni avtomobil. Ima dve izvedbi motorja (90 in 110 kW) in dve bateriji (40 in 52 kWh), ki naj bi po uradnih podatkih ponujali do 308 oziroma 408 kilometrov dosega, je pravzaprav tehnični dvojnik modela renault 5. Hitro polnjenje od 15 do 80 odstotkov traja 30 minut, in sicer s 100 kW oziroma 80 kW, odvisno od velikosti baterije. Pri obeh izvedbah je standardno vgrajena toplotna črpalka ter možnost ogrevanja in hlajenja baterije.

Sorodnost je izrazita v notranjosti, nekaj je Nissanovih posebnosti, kot je znani sistem e-pedal, ki omogoča vožnjo z uporabo ene stopalke. Se pa micra z drugačnim oblikovanjem postavlja navzven. Izstopa z drugačnimi všečnimi sklopi luči tako spredaj kot zadaj. Poskrbljeno je za pester nabor asistenčno-varnostnih sistemov. Novo micro, gre za šesto generacijo tega modela, bodo izdelovali v Franciji, v Sloveniji pa jo bodo začeli prodajati v začetku prihodnjega leta.