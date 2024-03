Elegantna hiša za štiričlansko družino

V biroju Prostornina so se lotili zasnove interierja hiše za štiričlansko družino. Nastal je sodoben in eleganten interier, prilagojen željam in potrebam družine.

Arhitektki Nina Mei Gaiman in Ana Jerše iz biroja Prostornina sta se v proces oblikovanja interierja vključili v zgodnji fazi načrtovanja hiše, ki meri 142 kvadratnih metrov. To je omogočilo delno prilagoditev tlorisa in notranje opreme glede na želje in potrebe naročnika, prav tako so lahko lokacije elektro- in strojnih inštalacij natančno načrtovali. Sodelovali sta tudi pri izbiri stavbnega pohištva, tlakov in osvetlitve ter tako zunanjost hiše povezali z notranjim oblikovanjem v zaključeno celoto.

