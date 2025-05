Tega nikoli ne smete zahtevati od partnerja

Čeprav so dogovori in prilagajanje neizogiben del vsake romantične zveze, obstajajo določene zahteve, ki lahko načnejo zaupanje in dolgoročno oslabijo odnos.

Psiholog in terapevt Jeffrey Bernstein opozarja na dve pogosti napaki parov: če eden od drugega zahteva to dvoje, naj si raje poišče novo ljubezen.

Da bi postal drugačen

Dobro je spodbujati partnerja k osebnostni rasti in mu pri tem nuditi podporo, nekaj povsem drugega pa je vztrajanje pri tem, da bi bistveno spremenil svojo naravo, vrednote in pričakovanja. S tem se tako osebi kot zvezi povzroča več škode kot koristi.

FOTO: Gettyimages

»Če je denimo nekdo bolj zadržan in umaknjen vase ter uživa v mirnih večerih doma, njegov partner pa obožuje druženja in zabave, lahko nenehno siljenje v spremembo povzroči občutek nesprejetosti.

Dejstvo, da se mora nekdo spremeniti, da bi bil ljubljen, ogrozi njegov občutek varnosti v zvezi,« za Psychology Today pojasnjuje Bernstein in dodaja:

»Namesto pritiska je treba najti ravnovesje: izražanje želja na spoštljiv način ter iskanje kompromisov okrepi odnos, medtem ko vztrajanje pri spremembah lahko vodi v oddaljevanje.«

Da bi izbiral med vami in nekom drugim, ki mu veliko pomeni

Postavljanje ultimatov, kot je zahteva, da partner prekine stike s prijateljem ali družinskim članom, načne zaupanje.

FOTO: Gettyimages

»S prisilo v izbiro med vami in drugo pomembno osebo v življenju izgine zadovoljstvo.

Tudi če druga stran popusti, obstaja velika verjetnost, da bosta prisotni jeza ali obžalovanje, kar bo nedvomno ustvarilo težave v zvezi,« opozarja Bernstein ter svetuje:

»Namesto ultimatov raje izberite iskren in miren pogovor o svojih občutkih, kar bo olajšalo iskanje rešitve, ki bo odgovarjala obema.«

Ključ do srečne zveze

»Ljubezen najbolje uspeva v okolju sprejemanja, spoštovanja in zdrave komunikacije,« poudarja Bernstein.

Namesto da partnerja silite v težke odločitve, ali v spremembe, ki ne izhajajo iz njegovih potreb in želja, se osredotočite na medsebojno razumevanje, kompromise in odprt dialog.

Ti so temelji stabilnega in srečnega razmerja.«