Drisko pozdravimo z rižem

Kadar ima pes drisko le kratek čas, ga ni treba peljati k veterinarju. Če sicer normalno je, mu ponudimo hrano, ki je lahko prebavljiva, da se črevesje spočije in se vnetje, ki povzroča drisko, pozdravi. Tako kot ljudem tudi psom pri driski ponudimo kuhanega piščanca z rižem. Pomembno je, da mesa ne pečemo ali cvremo.

Dieta naj traja največ teden dni, pri mladičkih pa dva, tri dni. Če driska ne preneha, je priporočljivo oditi k veterinarju, da presodi, ali so potrebna zdravila ali probiotiki. Pse s krvjo v blatu, zmanjšanim tekom ali bruhanjem mora čim prej pregledati veterinar, da izključi resnejše vzroke.

Poskrbite, da bo vaš ljubljenček zdrav in zadovoljen. FOTO: Seventyfour/Getty Images

Včasih ima pes na določenih delih kože vnetje, kar povzroča nelagodje, žival se na teh mestih pogosto praska in liže, s tem pa stanje še poslabša. Psu preprečimo lizanje, pomagajo ovratniki za preprečevanje lizanja, vendar jih nekateri psi ne prenašajo. Če vam dovoli, z električnim brivnikom odstranite dlako s področja, kjer je koža vneta, ta bo tako na zraku in se bo vnetje hitreje pozdravilo. Če se stanje ne izboljša v dnevu ali dveh, psa peljemo k veterinarju.

Ta bo predpisal antibiotike ali protivnetna zdravila ter preveril, ali ne gre morda za resnejše težave. Podobne simptome bomo opazili, če ima pes garje, ki lahko zahtevajo kombinacijo lokalnega in peroralnega zdravljenja. Tudi glivično obolenje je lahko zelo podobno.

Tam, kjer ga srbi, ga pobrijemo. FOTO: Makidotvn/Getty Images

Psi so prav tako nagnjeni k alergijam kot mi. Pogosti simptomi so kihanje, blag, prozoren izcedek iz oči in srbenje. Antihistaminiki so varni za pse, če ne vsebujejo dekongestivov. Ne pozabimo, da odmerki za živali niso enaki kot za ljudi! Glede odmerjanja pokličimo veterinarja.

Če opazimo kri v blatu li urinu, napihnjen trebuh, razpoke na zadnjiku, ga takoj odpeljimo k veterinarju.

Ko bolijo ušesa

Lizanje tačk je za večino psov običajno vedenje, prekomerno lizanje (ki vodi do draženja in spremembe barve dlake) pa je treba obvladati. Najpogosteje je povezano z alergijami ali drugimi dražilnimi snovmi iz okolja. Tačke redno čistimo, zlasti po vsakem sprehodu, da speremo alergene in onesnaževalce iz okolja.

Prekomerno nabiranje ušesnega masla, ki ni povezano s hudim srbenjem ali stresanjem glave, lahko pogosto obvladamo doma s čiščenjem ušes, vendar je treba to storiti zelo previdno. Pomembno je uporabiti izdelek, namenjen uporabi v ušesnem kanalu. Uporaba vatiranih palčk za ušesa ni potrebna in je lahko celo nevarna. Palčke lahko predrejo bobnič ali se zlomijo v ušesnem kanalu. Stanje lahko zamenjamo za ušesne pršice, ki pa so pri psih zelo redke in jih pogosto lahko zdravimo s topikalnimi sredstvi proti bolham. Večina psov, ki jih pripeljejo zaradi ušesnih pršic, ima v resnici (bakterijsko) vnetje ušes (otitis). Veterinar naj ga pregleda in predpiše ustrezne antibiotike. Če ima pes zelo rdeča ušesa in se zdi, da ga bolijo, je priporočljiv obisk pri veterinarju.