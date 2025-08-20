Dr. Tanja Petrović: Živimo v času pomanjkanja utopij in vizij prihodnosti

Pred kratkim so v prostorih ZRC SAZU predstavili knjigo Utopija uniforme: Afektivna življenja Jugoslovanske ljudske armade, najnovejšo knjigo dr. Tanje Petrović, ki je pred letom dni izšla pri ameriški založbi Duke University Press v angleškem jeziku. Avtorica se je rodila 5. avgusta 1974 v Svetozarevu, danes Jagodina, v osrednji Srbiji. Po gimnaziji je na filološki fakulteti v Beogradu študirala srbščino in poljščino. Po diplomi je najprej delala na Inštitutu za srbski jezik in potem na Balkanološkem inštitutu Srbske akademije znanosti in umetnosti, leta 2000 pa je dobila štipendijo za doktorski študij in se preselila v Ljubljano. Po opravljenem doktoratu je začela sodelovati z ZRC SAZU in je že vrsto let raziskovalka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ter njegova predstojnica. Glavni predmet njenega raziskovalnega zanimanja je jugoslovanski socializem ter pomeni in raba jugoslovanske socialistične dediščine v postjugoslovanskih družbah.