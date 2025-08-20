ONIN INTERVJU

Dr. Tanja Petrović: Živimo v času pomanjkanja utopij in vizij prihodnosti

Pred kratkim so v prostorih ZRC SAZU predstavili knjigo Utopija uniforme: Afektivna življenja Jugoslovanske ljudske armade, najnovejšo knjigo dr. Tanje Petrović, ki je pred letom dni izšla pri ameriški založbi Duke University Press v angleškem jeziku. Avtorica se je rodila 5. avgusta 1974 v Svetozarevu, danes Jagodina, v osrednji Srbiji. Po gimnaziji je na filološki fakulteti v Beogradu študirala srbščino in poljščino. Po diplomi je najprej delala na Inštitutu za srbski jezik in potem na Balkanološkem inštitutu Srbske akademije znanosti in umetnosti, leta 2000 pa je dobila štipendijo za doktorski študij in se preselila v Ljubljano. Po opravljenem doktoratu je začela sodelovati z ZRC SAZU in je že vrsto let raziskovalka na Inštitutu za kulturne in spominske študije ter njegova predstojnica. Glavni predmet njenega raziskovalnega zanimanja je jugoslovanski socializem ter pomeni in raba jugoslovanske socialistične dediščine v postjugoslovanskih družbah.
Fotografija: Dr. Tanja Petrović FOTO: Milena Rupar 
Dr. Tanja Petrović FOTO: Milena Rupar 

Ciril Gale
20.08.2025 ob 06:45
Ciril Gale
20.08.2025 ob 06:45

Objavili in uredili ste več knjig, med katerimi so monografije Dolga pot domov: reprezentacije zahodnega Balkana v političnem in medijskem diskurzu, YUROPA: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima in najnovejša Utopija uniforme. Od kod ideja zanjo? Tako kot vsi, ki živimo na območju nekdanje Jugoslavije, se že dolgo zavedam, da je izkušnja služenja vojaškega roka za moške pomembna – na različne, kompleksne, pogosto težko ubesedljive načine in neodvisno od etnične pripadnosti, biografskih značilnosti ter družbenega ozadja posameznika. Ta knjiga je nastala iz ...

Komentarji:

