Njena nova knjiga Kje smo? s podnaslovom Ljubljanski steganogram je roman, esej, verz in retorična vaja v enem. Gre za dekonstrukcijo vseh žanrov in njihovo ponovno sestavljanje. V ospredju je Ljubljana; mesto kot prostor spomina, idej in zapletenih identitet. Glas dobijo zgodovinski in izmišljeni liki: Rimljanke iz Emone, Medeja, Gustav Mahler, ljubljanski slon. Njihove zgodbe se nalagajo kot znanje in kot opozorilo. Z njo sva govorili o branju in barbarstvu, o feminizmu kot strategiji preživetja, o Gazi, Srebrenici, patriarhatu in Evropi, ki beži pred odgovornostjo. Berem čudovito knjigo....