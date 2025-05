Dr. Samo Rugelj, pisatelj in založnik: »Ne verjamem v teorije zarote.«

Takšna je tudi njegova najnovejša knjiga z naslovom Delaj, teci, živi.

»Knjiga ni namenjena zgolj tekaškim odvisnežem, rednim rekreativcem in klenim migetalkarjem, temveč vsem, ki čutijo, da je v njihovem življenju čas za spremembe,« je na platnice zapisal pisatelj Žiga X Gombač, nam pa je avtor zaupal še nekaj navdihujočih razmišljanj.

Te dni veliko razmišljam o ...

Večdnevnem pohodu, na katerega se po več letih spet odpravljam s starejšim sinom.

Odločil sem se, da ...

Se letos poleti lotim pisanja novega romana.

Najraje tečem ...

V družbi. Imam kar nekaj tekaških kompanjonov – če jih ne bi bilo, bi velikokrat ostal doma.

Na Golovcu ...

Se počutim kot doma – obiskujem ga že več kot pol stoletja, pa mi na njem še vedno ni nikoli dolgčas.

Med tekom ...

Razmišljam, rešujem vsakodnevne težave in se poskušam umiriti. Nikoli ne poslušam glasbe, samo to, kar se dogaja okoli mene.

Nikoli prej ...

Nisem prišel na cilj tako spočit kot na zadnjem dunajskem maratonu.

Maraton, ker ...

Je to zame neke vrste telesni standard. Je moj stalni spremljevalec, ki pa zahteva svoje – lotevam se ga lahkotno, a vztrajno.

Pretreniranost ...

Je nekaj, česar v resnici še nikoli nisem doživel. (Nasmešek.)

Počitek ...

Je ključni del telesnih dejavnosti. Če ga zanemarjaš, zanemariš tudi sebe.

Na novo odkrivam ...

Zgodovino maratona. Končujem novo tekaško knjigo, tako da sem zadnje čase več v antiki kot v sedanjosti.

Moja najbolj zdrava navada ...

Nimam kake izrazito zdrave navade. Morda to, da poskušam podariti čim več reči, ki jih ne potrebujem več.

Ponosen sem ...

Na to, da po 41 letih še vedno tečem maratone in da to počnem vse lažje.

Najboljši nasvet mi je dal/a ...

V zadnjem času hčerka Zoja. Rekla je, naj službene skrbi odložim na omarici ob vhodu v stanovanje in jih spet poberem ob odhodu v službo.

V mojem hladilniku je vedno ...

Kefir. Skoraj vedno.

Verjamem v ...

Vsakodnevno delo. Če delaš vsak dan, po malem tudi na dopustu, potem ti ni treba delati preveč intenzivno.

Ne verjamem ...

V teorije zarote.

Ne bi mogel brez ...

Gibanja. Če bi moral izbrati med knjigami in naravo, bi izbral naravo.

Ko potrebujem navdih ...

Nimam težav z navdihom, ustvarjalnih idej je še preveč, moja največja ovira je čas. Premalo časa.

Moj guru dobrega počutja ...

Z leti to postajajo moji otroci. Vsi trije zdravo živijo in mi v resnici dajejo zgled in spodbudo, da se ne zanemarim.

Film ...

Zadnji, ki mi je ostal globoko v spominu, je bil v Kinodvoru, iranski, Seme svetega figovca.

Knjiga, ki mi ne da spati ...

Žalostni tiger, dramatični francoski roman, ki ga je bilo težko brati, a verjetno še težje napisati. Priporočam!

Vedno bolj ...

Si želim samotne dvojine.

Nazadnje sem se od srca nasmejal ...

V sproščenem pogovoru s prijatelji, ko smo se v novi Drami pred gledališko predstavo dobili na pijači in si pripovedovali o doživljajih zadnjega časa.

V prihodnjem življenju bom ...

Opravljal kak poklic, ki mi bo omogočal biti večino časa v naravi.

Želim si ...

Da bi me noge nosile še dolgo in da bi mi še naprej dobro služile tudi oči, pa da bi ostal odprtega srca za vse okoli sebe.