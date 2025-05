Dr. Maja Gračner, biologinja in pisateljica: »To je zame povezovanje z nevidnimi svetovi.«

Avtorica, biologinja dr. Maja Gračner, jih popelje na obisk bolšjega gledališča, v njih spodbudi razmislek o onesnaženosti morja, razkrije svet mikroorganizmov in pomen higiene. Se z njimi znajde v podzemni jami. Slikanici Madu obišče jamo in Madu s prijatelji pomaga rešiti morje sta dragoceni tudi v izobraževalnem prostoru; Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ju je v sodelovanju s projektom Zelen.kom uporabila pri pripravi didaktičnega gradiva za učitelje, namenjenega delu s srednješolci. Poletne trave so visoke, narava je zavetje in svet širen. Dr. Majo Gračner vsaka pot izkleše v nek...