Dr. Carmen L. Oven: »Do kdaj smo res živi?«

Carmen L. Oven je doktorica znanosti na področju inkluzivne pedagogike in komuniciranja. Je povezovalka prireditev ter literarnih in drugih pogovorov, vodi treninge javnega nastopanja in samokomunikacije. Kot certificirana hipnoterapevtka in pripovedovalka zgodb je razvila posebno metodo, s katero skozi avtorske zgodbe opolnomoči slušatelje za delo, ki ga opravljajo. Več kot desetletje že zvočno opisuje filme in risanke za osebe z okvaro vida. Napisala je dva romana za odrasle Sprehajalka Gospodovega psa in Tihotapci miru. Nova knjiga z naslovom Do kdaj živim je njena prva knjiga pogovorov z dogodkov Hospickafe.