Dongfeng tudi pri nas

Kitajski avtomobilski proizvajalci prihajajo v Evropo. Med zdaj že kar veliko imeni je v Sloveniji tudi korporacija Dongfeng, ki se je letos pojavila na več evropskih trgih. Zastopstvo ima tod podjetje Plan-net avto, ki je te dni odprlo nov prodajno-tehnični center.

Veliki načrti

Kot je dejal direktor družbe Plan-net avto Marko Femc, so center v Kamniku pod Krimom načrtovali skoraj desetletje. Kitajske električne avtomobile so sicer prodajali že doslej, to se jim je zdelo naravno, ker je Kitajska vodilna v električni mobilnosti, sami pa so nekoč začeli s sončnimi elektrarnami, polnilnicami, hranilniki in, kot rečeno, avtomobili. Medtem ko so za znamko MG še ene kitajske korporacije, SAIC, ostali le pooblaščeni prodajalec, so v primeru Dongfenga (ime izgovarjajo Dongfong) postali zastopnik za Slovenijo in tudi za Kosovo, Bosno, Črno goro in Makedonijo. Letos so po uradni statistiki prodali dobrih 100 vozil, dokaj kmalu naj bi šli proti letni številki 1000 in več.

Novi prodajno-tehnični center za vozila Dongfeng v Kamniku pod Krimom FOTO: Gašper Boncelj

Na naše vprašanje, koliko bo električnih, koliko bencinskih ali bencinsko-hibridnih, je odgovoril, da je to odvisno tudi od zunanjih dejavnikov. Po eni strani naša država zgledno subvencionira električne avtomobile, po drugi EU kitajskim proizvajalcem nalaga carine. Vendar Femc meni, da se ji bo to vrnilo kot bumerang, da bodo Kitajci zaradi tega samo še boljši, evropska avtomobilska industrija pa v še slabšem položaju. Mimogrede, te dni je bilo objavljeno, da se bosta EU in Kitajska pogovarjali o morebitni alternativi dodatnim carinam, na primer, da bi se kitajska podjetja zavezala k neki najnižji ceni, po kateri bodo prodajala avtomobile v Evropi.

Po podjetju SAIC je Dongfeng drugo veliko kitajsko ime pri nas.

Če se vrnemo k podjetju Plan-net avto, za zdaj imajo pri nas deset partnerjev in prodajnih mest pa precejšnje število različnih znamk in modelov, ki prihajajo iz koncerna Dongfeng. Te je kar težko na hitro ločiti, tu so znamke Dongfeng, Forthing, Voyah, MHero. Prvi dve imata poleg električnih tudi bencinske oziroma hibridno gnane modele, drugi dve le električne. Veliko si obetajo predvsem od manjšega povsem električnega modela dongfeng box, ki stane okoli 25.000 evrov, od česar se odšteje 7200 evrov subvencije.

Kitajske naložbe

Na odprtje prodajnega centra je prišel Xie Qian, v Dongfengu direktor prodaje v Evropi, ki je predstavil njihovo 55-letno zgodovino. Do danes so prodali 60 milijonov vozil, samo lani 2,3 milijona, seveda predvsem doma. V Evropi letos prvih 10 tisoč. Evropske dodatne carine zanje od nedavnega znašajo 21 odstotkov, upajo, da se bodo te stvari uredile, kar je omenil tudi kitajski veleposlanik v Sloveniji Wang Shunqing, ki je izrazil zadovoljstvo, da je naša država tako kot Nemčija glasovala proti carinam za kitajske električne avtomobile. Dodal je, da carine niso prava pot, zato upa, da bodo nadaljnja pogajanja prinesla rešitev. Prav tako je zadovoljen, da je Slovenija pripravljena sodelovati s kitajskimi avtomobilskimi podjetji.

Dongfengov evropski prodajni direktor Xie Qian in direktor podjetja Plan-net avto Marko Femc sta razkrila načrte kitajske korporacije. FOTO: Marjan Kodelja

Da so kitajske naložbe v Sloveniji dobrodošle, je dejal Jernej Salecl, generalni direktor direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarstvo, in povabil vse kitajske proizvajalce na bližnjo konferenco slovenskih dobaviteljev v Šanghaju, Dongfeng, ki ima evropsko prodajno centralo v Haagu, pa je povabil, naj se odloči za tovarno in razvojni center v Sloveniji.

Veliko si obetajo predvsem od manjšega, povsem električnega modela dongfeng box.

Ko smo o tem vprašali Xie Qiana, je dejal, da cenijo ponudbo Slovenije, a da za zdaj tovarne v Evropi ne načrtujejo, osredotočeni so na postavljanje prodajne mreže. O prodajnih načrtih v konkretnih številkah ni želel govoriti, dodal pa je, da bo prodaja, če bodo v Evropi uspešno širili prodajno in servisno mrežo ter dobavo sestavnih modelov, prav gotovo rasla. Dolgoročno računajo predvsem na povsem električne avtomobile, vmes tudi na hibride. V uvodni predstavitvi je omenil izvedbo priključnega hibrida, ki lahko samo na elektriko prevozi več kot 200 kilometrov, pa tudi pripravo električnih modelov z najbolj zmogljivo baterijo s trdnim in poltrdnim elektrolitom.