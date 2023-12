Domiselna praznična dekoracija za vhodna vrata, ki bo nared v treh minutah

Končno smo dočakali veseli december in s tem tudi okraševanje naših domov. Nekateri so v svojih stanovanjih že postavili božična drevesca, prostore okrasili z lučkami in venčki. Slednje so mnogi obesili tudi na vhodna vrata. Ta pa lahko okrasimo tudi nekoliko drugače. Na Instagramu smo našli domiselno dekoracijo, ki bo narejena v le nekaj minutah, zanjo pa potrebujemo le širok trak za zavijanje daril.

